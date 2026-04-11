CULINÁRIA

Roteiro Comida di Buteco 2026: 10 petiscos com verduras que você precisa experimentar

De tempurá baiana a bolinho de moqueca, estabelecimentos de Salvador disputam o título de melhor do circuito com pratos criativos a R$ 40

Maria Raquel Brito

Publicado em 11 de abril de 2026 às 05:00

Cantina dos Artistas, em São Marcos, tem um dos 63 petiscos da 17ª edição do Comida di Buteco Crédito: João Botelho/Divulgação

Elas são parte importante de um prato, mas raramente estão ali como protagonistas. Agora, a coisa é diferente: até o dia 10 de maio, as folhas e plantas roubam a cena nos butecos de Salvador e Lauro de Freitas. O motivo é a 17ª edição do Comida di Buteco, que teve início nesta sexta-feira (10) com o tema “Verduras”.

O desafio dos 63 estabelecimentos que participam do circuito foi soltar a criatividade e trazer as verduras para o centro da conversa, em petiscos que entrarão na disputa pelo melhor buteco da região. O resultado foi uma seleção de tira-gostos que passa por refogados, assados, caldo verde, panquecas, quiches, kimchi e farofas, tudo à moda dos chefs – e com nomes pra lá de únicos. A cada edição, é estabelecido um valor fixo para os petiscos participantes. Este ano, o público vai degustar cada prato por R$ 40.

Comida di Buteco 2026 1 de 11

O concurso traça um roteiro gastronômico na capital e em Lauro de Freitas, em um circuito com 38 bairros atendidos, cada um com seu perfil. Entre os locais com butecos participantes, estão Santo Antônio Além do Carmo, Cabula, Itapuã, São Caetano, Stella Maris, Pernambués, Boca do Rio e Saúde.

Buteco, com ‘u’ mesmo

O Comida di Buteco nasceu em 2000, em Minas Gerais, com o objetivo de resgatar os autênticos butecos mineiros. Vem daí o “buteco”, com u, em referência ao jeito que os mineiros chamam seus bares. É uma forma de valorizar aquilo que é simples e autêntico, o que, segundo a organização do concurso, continua sendo o que guia a realização do CdB.

Para quem participa do Comida di Buteco, a transformação é profunda, tanto do lado profissional quanto no pessoal. É o que afirma Max Rogers, que define o CdB como “uma plataforma de aceleração”.

“Muitos estabelecimentos que eram conhecidos apenas no bairro passam a receber gente de toda a cidade e turistas, o que gera um aumento imediato no faturamento e na geração de empregos. Além disso, oferecemos capacitação e visibilidade. Ver um pequeno negócio familiar se profissionalizar, otimizar seus processos e se tornar referência nacional como o ‘Melhor Boteco do Brasil’ é o que nos move. É sobre dignidade, reconhecimento e sustentabilidade do negócio”, diz.

Como funciona a votação?

A disputa pelo título de melhor buteco vai muito além do sabor do prato. Durante os 30 dias do concurso, cada estabelecimento será avaliado em quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco tem peso de 70% da nota, reforçando que o sabor, a criatividade e a montagem do prato seguem como o coração da competição, enquanto atendimento, higiene e a temperatura da bebida completam a experiência, somando 10% cada nos critérios de votação.

A avaliação combina a opinião popular com o olhar técnico dos jurados. Metade da pontuação (50%) vem do público, que prova os petiscos e registra sua escolha nas urnas disponibilizadas nos locais; e outra metade é atribuída pelos jurados (50%), que percorrem os butecos para garantir a imparcialidade na disputa.

Para ajudar você, leitor, a escolher quais experimentar primeiro, o CORREIO selecionou dez participantes imperdíveis do Comida di Buteco 2026.

Confira:

Bistrô Negreiros

Rua do Alvo, 10 – Saúde, Salvador

Prato: Tempurá baiana

O que vem: tempurá de legumes, camarão e brócolis crocantes com molho de pimenta rubra gelado à moda baiana.

Outbecko Comida Bruta

R. Território do Rio Branco, 125 – Pituba, Salvador

Prato: Anel Lá Ele

O que vem: anéis de cebola com espinafre e carne de fumeiro, acompanhados de maionese de hortelã.

Forças Bar

Av. Antônio Carlos Magalhães, 54 – Capelinha, Salvador

Prato: Sabor & Harmonia

O que vem: purê de aipim e abóbora com carne de sol, acompanhado de salada de feijão-fradinho com queijo coalho e molho pesto de agrião e manjericão.

Cantina dos Artistas

Av. Oceano Pacífico, 4 – São Marcos, Salvador

Prato: Tesouro Maia

O que vem: Bacalhau e camarão, acompanhados de acelga e nachos.

Lar em Casa

Ladeira da Fonte, 44 – Campo Grande, Salvador

Prato: Petit Poró

O que vem: miniempanadas argentinas recheadas com alho-poró refogado, bacon e queijo muçarela derretido, servidas com vinagrete artesanal de alho-poró.

Panela de Barro

Rua Tamoio, 0 – Plataforma, Salvador

Prato: Cowboy fora-da-lei

O que vem: filé de salmão grelhado, com molho de espinafre, servido com brócolis defumado e acompanha torradas de azeite de oliva.

Bar das Meninas

Avenida Iemanjá, 211 – Boca do Rio, Salvador

Prato: Vou deitar e rolar

O que vem: Pernil suíno com barbecue enrolado em folha de couve refogada, acompanhado de tulipa de frango e creme de brócolis com queijo.

Vibes Solar

R. Desembargador Castelo Branco, s/n – Solar do Unhão, Salvador

Prato: Onda de Sabor;

O que vem: Bolinho de moqueca recheado com caranguejo e alho-poró.

Quintal da Esquina

Rua das Esperas, 18 – Pituba, Salvador

Prato: Lá ele desfiado;

O que vem: Rabada com agrião desfiada, acompanhada de torrada de chimichurri.

Boteco da Sereia

Beco da Sereia, 7 – Saúde, Salvador

Prato: Rabo da Sereia;