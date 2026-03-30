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Ao anunciar chapa em Feira de Santana, ACM Neto reforça força do interior, diz José Ronaldo

Neto, pré-candidato ao governo pelo União Brasil, oficializou a sua chapa no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:40

José Ronaldo durante pré-lançamento
José Ronaldo durante lançamento da chapa de ACM Neto ao governo da Bahia Crédito: Reprodução

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), afirmou que a escolha de Feira de Santana, maior cidade do interior do estado, para o anúncio da chapa de ACM Neto (União Brasil) representa “um reconhecimento de quem constrói a Bahia todos os dias”.

A afirmação aconteceu nesta segunda-feira (30), quando Neto, pré-candidato ao governo pelo União Brasil, oficializou a sua chapa no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana, segundo maior colégio eleitoral da Bahia.

“Quando a gente vê também um prefeito como meu xará, Zé Cocá, sendo chamado para essa missão, a gente não vê só um nome, vê uma mensagem. Uma mensagem clara de que o interior participa, o interior decide”, disse.

Segundo o prefeito, a escolha de Feira de Santana carrega um significado ainda mais amplo. “Feira não é só uma cidade grande. Feira é símbolo. Símbolo de trabalho, símbolo de crescimento, símbolo da força e resistência do interior da Bahia”, acrescentou.

José Ronaldo também falou sobre os convites que recebeu e reafirmou sua permanência no grupo político. “Recebi convites e propostas. Mas tem uma coisa que pra mim não muda: palavra, compromisso e história, principalmente coerência. Quem tem lado, não muda por conveniência. A conveniência não vai vencer nunca minha história. Quem construiu caminhada não abandona no meio do caminho. Eu tenho lado e não mudei”, declarou.

Além de ACM Neto e Zé Cocá (PP), a chapa da oposição é formada por Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL) com postulantes ao Senado.

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