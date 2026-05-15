Ex-prefeito de cidade baiana rompe com PT após 20 anos e declara apoio a ACM Neto

Maysa Polcri
Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:47
O ex-prefeito de Filadélfia, no centro-norte da Bahia, Barbosa Júnior (PSD), declarou apoio à pré-candidatura a governador de ACM Neto (União Brasil). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15). O político deixa a aliança com o PT após 20 anos e afirma que trabalhará pela a eleição da chapa de oposição, que conta ainda com Zé Cocá (PP), pré-candidato a vice-governador, e os pré-candidatos a senador, João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).
“É uma satisfação imensa. Depois de 20 anos caminhando com o outro lado, estou aqui hoje para dizer que sou ACM Neto de coração. Nós vamos trabalhar incansavelmente, dia e noite. Tudo o que eu fiz do lado de lá, vamos fazer dobrado para, no dia 4 de outubro, ter Neto governador da Bahia”, declarou o ex-prefeito.
Barbosinha, como é conhecido, ressaltou a necessidade de trabalhar em harmonia. “Para a gente vencer essa eleição, só depende de cada um de nós. Aqui somos como o motor de um carro: se a peça estiver no lugar, vamos funcionar e vencer a corrida", acrescentou.
O pré-candidato a governador, ACM Neto, agradeceu o apoio do ex-prefeito. “Esse apoio é muito importante para a gente. É um apoio simbólico que mostra como a nossa pré-campanha vem crescendo em toda a Bahia: as adesões, os novos parceiros que se juntam nessa caminhada porque compreendem a importância para mudarmos a história da Bahia”, disse.
Angelo Coronel, que também deixou o grupo governista para apoiar ACM Neto, celebrou a nova adesão. “Esse grande líder de Filadélfia e da região trouxe um grupo de lideranças que vem aqui demonstrar apoio ao nosso próximo governador, ACM Neto”, destacou.