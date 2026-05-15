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Nikolas Ferreira apresenta projeto para ampliar fiscalização sobre contas do Judiciário

Proposta protocolada na Câmara busca detalhar gastos administrativos e contratos de tribunais superiores; entenda os próximos passos do debate

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:00

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo.
Parlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira apresentou na Câmara um Projeto de Resolução (PRC 6/2026) que amplia o poder de fiscalização do Legislativo sobre gastos administrativos do Judiciário, incluindo pedidos de informação sobre contratos, viagens, diárias e despesas operacionais do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros órgãos do sistema de Justiça.

Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira

Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Ruas ficaram alagadas na capital da República por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Raio atingiu grupo de Nikolas Ferreira por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Corrente elétrica teria descido pelo guindaste e atingido as pessoas que estavam nas proximidades. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Outras 16 foram levadas para Hospital de Base. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
1 de 6
Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles

O "pente-fino" nas contas dos tribunais

A proposta mexe no Regimento Interno da Câmara para permitir que deputados também cobrem dados financeiros e administrativos do Judiciário e do Ministério Público (MP), um tipo de controle que, hoje, fica mais concentrado em órgãos ligados ao Executivo.

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Transparência como base da proposta

Na justificativa apresentada, Nikolas Ferreira afirma que o princípio da transparência deve valer para todos os poderes da República, com ainda mais rigor quando se trata do uso de recursos públicos.

Ele argumenta que a proposta não interfere em julgamentos, investigações ou decisões do Judiciário, reforçando que não há qualquer tipo de invasão de competência.

Segundo o texto, o alcance do projeto fica restrito a atos de natureza administrativa e financeira, sem atingir o conteúdo das decisões judiciais em si.

O diálogo entre os Poderes

A iniciativa surge em meio a um clima de tensão entre setores do Congresso Nacional e integrantes do Judiciário.

Nos bastidores, aliados do deputado defendem ampliar a supervisão sobre gastos considerados estratégicos ou mantidos sob sigilo administrativo nas cortes superiores.

Para os defensores da proposta, não haveria motivo para restringir o acesso do Legislativo a informações que envolvem dinheiro público, independentemente do órgão onde ele é aplicado.

Próximos passos no Congresso

O projeto chega à Câmara em um momento de forte polarização entre governo, oposição e integrantes do sistema de Justiça.

Nikolas Ferreira mantém uma atuação crítica ao governo federal e ao STF, reforçando sua presença entre parlamentares alinhados ao campo conservador.

Antes de avançar ao plenário, a proposta ainda precisa passar pela Mesa Diretora e pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados, etapas obrigatórias no trâmite legislativo.

Tags:

Nikolas Ferreira Câmara dos Deputados

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