POLÍTICA

RG sem validade? Saiba por que o documento pode impedir seu embarque no ônibus

Estado de conservação e foto desatualizada estão entre os principais motivos de passageiros ficarem pelo caminho; saiba o que diz a regra da ANTT

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 13 de maio de 2026 às 21:00

Documento rasurado ou em mau estado de conservação pode ser recusado em órgãos públicos e viagens; saiba como e quando renovar seu RG. Crédito: Ilustração, IA

Passageiros têm sido barrados no embarque de viagens de ônibus por problemas no documento de identidade. Mesmo sem prazo oficial de validade, o RG pode ser recusado quando apresenta desgaste, dados ilegíveis ou foto que não corresponde à aparência atual do viajante.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

A exigência segue regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Os detalhes que podem cancelar seu embarque

As empresas de transporte analisam se o documento apresentado permite confirmar a identidade do passageiro sem dúvidas.

Fotos muito antigas, rasgos, manchas, plastificação danificada, dados apagados e sinais de desgaste que prejudiquem a leitura estão entre os principais motivos para recusa no embarque.

Imagens armazenadas na galeria do celular também não têm validade. Apenas versões digitais oficiais emitidas por aplicativos do governo são aceitas para embarque.

A nova carteira de identidade como solução

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem sido apontada como uma opção mais segura para quem viaja com frequência.

O documento usa o CPF como número único de identificação e traz um QR Code que permite validação digital.

Além de dificultar fraudes, a tecnologia agiliza a conferência feita por empresas de ônibus e autoridades policiais, inclusive em locais sem acesso à internet.

Seus direitos na hora do embarque

Se o documento estiver em boas condições e permitir a identificação clara do passageiro, a recusa pode ser considerada irregular.

Nessas situações, o viajante pode pedir uma justificativa formal da empresa e buscar atendimento da ANTT no terminal rodoviário.