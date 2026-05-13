POLÍTICA

Samba e autoridades: os bastidores da festa de Nunes Marques após posse

Com uísque de rótulo dourado e roda de samba, posse de novo presidente do TSE vira ponto de encontro entre o alto escalão da República e celebridades

Juliana Rodrigues

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:02

Nunes Marques toma posse como presidente do TSE Crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE

A formalidade do plenário deu lugar ao batuque do samba na madrugada desta quarta-feira (13). Para celebrar sua ascensão à presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques ofereceu uma recepção para cerca de mil convidados em uma tradicional casa de festas de alto padrão na Asa Sul, próximo ao Lago Paranoá, em Brasília.

O evento marcou o início de sua gestão, que comandará as eleições de outubro.

O "camarote do poder" e o palco

A festa foi estruturada em uma casa de festas de alto padrão na Asa Sul, próximo ao Lago Paranoá, onde uma recepção festiva durou a madrugada em um ambiente dividido entre a área comum e um espaço VIP.

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No camarote reservado, da política e do Judiciário, se reuniu, regado a uísque, contando com a presença de ministros do STF, membros de tribunais superiores e lideranças do Congresso.

O ponto alto da noite foi a integração fluida entre o Direito e o entretenimento; segundo o registro do jornal O Globo, o próprio ministro Nunes Marques subiu ao palco para soltar a voz ao lado de Jorge Aragão, Dudu Nobre e Ivo Meirelles, entoando clássicos como "Vou Festejar" e "É Hoje".

Enquanto o magistrado conduzia o microfone, a área reservada fervilhava com nomes que iam do sertanejo de Gusttavo Lima ao forró de Xand Avião e Chimbinha, passando pelo samba de Sombrinha e até pelo prestígio esportivo do ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, selando uma celebração eclética e de alto prestígio na capital federal.

Articulação política e alta gastronomia

O jantar serviu de palco para articulações estratégicas e negociações de alianças eleitorais.

A cúpula do Judiciário marcou presença com os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça e o PGR Paulo Gonet.