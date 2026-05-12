JUSTIÇA

Nunes Marques assume presidência do TSE e comandará eleições de outubro

Ministro indicado por Bolsonaro substitui Cármen Lúcia no comando da Corte Eleitoral; André Mendonça assume vice-presidência

Mariana Rios

Publicado em 12 de maio de 2026 às 21:28

Sob o comando de Nunes Marques, o Tribunal conduzirá as Eleições Gerais de 2026 Crédito: Divulgação/TSE

O ministro Kassio Nunes Marques tomou posse nesta terça-feira (12) como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ficará responsável por comandar a Corte durante as eleições presidenciais de outubro.

Ele substitui Cármen Lúcia, que encerrou mandato de dois anos à frente do tribunal. Já o ministro André Mendonça foi empossado como vice-presidente do TSE.

A cerimônia de posse reuniu autoridades dos Três Poderes em Brasília, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os presidentes do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de outras autoridades dos Três Poderes. Cerca de 1,5 mil convidados acompanharam o evento.

Pelas regras da Justiça Eleitoral, a presidência do TSE é ocupada, por critério de antiguidade, por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que integram a composição do tribunal.

Com a posse, o TSE passa a ser formado pelos ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Cármen Lúcia, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva, além dos juristas Floriano Azevedo Marques e Estela Aranha.

Quem é Kassio Nunes Marques

Natural de Teresina, Kassio Nunes Marques tem 53 anos e chegou ao STF em 2020, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada por Celso de Mello.

Antes de integrar o Supremo, atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e também teve passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.

Já André Mendonça foi indicado ao STF por Bolsonaro em 2021. O ministro é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e ocupou cargos como advogado-geral da União e ministro da Justiça antes de chegar ao Supremo.