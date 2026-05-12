POLÍTICA

ACM Neto diz que Jerônimo tenta se esconder do debate e que governador sumiu até da propaganda do PT

Ex-prefeito de Salvador disse que o grupo governista tenta evitar exposição de Jerônimo Rodrigues por conta das “limitações” do governador

Pombo Correio

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:57

ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) afirmou nesta terça-feira (12) que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) está sendo “escondido” por seu próprio grupo e desafiou o petista para um debate público sobre os problemas do estado. Em entrevista à rádio Sociedade, Neto disse que pretende concentrar a discussão eleitoral diretamente no atual governador e acusou aliados do PT de tentarem blindá-lo.

“Agora, vou manter o foco do debate, da discussão, no que importa à Bahia e ao seu povo. Não vão desviar. Jerônimo fez isso há quatro anos e acabou enganando as pessoas, se escondeu. Mais uma vez, Jerônimo tenta se esconder, mas nós vamos chamá-lo para o debate”, afirmou.

Neto declarou que o governador tenta repetir a estratégia adotada na campanha de 2022, quando, segundo ele, teria se escondido do debate. O ex-prefeito de Salvador afirmou ainda que não pretende entrar em confronto direto com o e ex-ministro Rui Costa (PT) nem com o senador Jaques Wagner (PT).

“Eu não vou debater com Wagner, eu não vou debater com Rui. Quem vai debater com Wagner e Rui é Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL). Eu tenho dois pré-candidatos ao Senado que vão fazer esse debate para o Senado. Eu vou debater com Jerônimo Rodrigues”, disse.

Durante a entrevista, Neto também afirmou que o governador estaria ausente até mesmo das peças de propaganda do PT. “Eles estão escondendo o governador. Na propaganda do PT que está no ar, é impressionante: o governador não aparece. Quando alguma crítica é feita, quem responde é Rui Costa, é Jaques Wagner. O governador não abre a boca”, criticou.

Segundo o ex-prefeito de Salvador, o grupo governista tenta evitar exposição de Jerônimo por conta das “limitações” do governador. “A minha conclusão é que eles querem esconder as limitações que são evidentes do governador Jerônimo Rodrigues. Na campanha passada, esconderam Jerônimo atrás de um número. Só que dessa vez não dá, porque ele é governador há quatro anos. O candidato a governador do estado da Bahia é Jerônimo, não é Rui Costa. Lamentável é que, do lado de lá, eles precisem de uma bengala, que o governador Jerônimo se esconda”, afirmou.

ACM Neto também voltou a citar os bastidores do grupo governista e disse que Rui Costa desejava disputar novamente o governo do estado. “A Bahia inteira sabe que Rui queria, nesse momento, estar disputando o governo da Bahia no lugar de Jerônimo. Inclusive pelas intrigas que aconteceram dentro do grupo político deles”, declarou.