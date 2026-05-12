POLÍTICA

INSS Empresa: uso do novo portal para RH torna-se obrigatório a partir desta sexta

Plataforma substitui o antigo Conadem e libera consultas a perícias e laudos retroativos a 2019; saiba como realizar o credenciamento digital

Matheus Marques

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oficializa o lançamento do portal INSS Empresa Crédito: INSS

Falta menos de uma semana para que as empresas brasileiras se adaptem à nova era digital da Previdência. A partir desta sexta-feira (15), o portal INSS Empresa torna-se o hub obrigatório para o gerenciamento de licenças médicas e benefícios. Substituindo a antiga plataforma Conadem, o novo sistema rompe a barreira de visibilidade de 18 meses e passa a disponibilizar dados retroativos desde o ano de 2019, permitindo que o RH acompanhe atualizações de status em tempo real.

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Além da base histórica mais robusta, o sistema foi projetado com uma interface intuitiva para garantir que as atualizações de status — do requerimento à alta médica — sejam visualizadas de forma imediata.

Raio-X do benefício: o que o empregador poderá visualizar

A plataforma oferece um detalhamento técnico fundamental para o compliance trabalhista das empresas. Será possível consultar:

Status do benefício: número, espécie, situação atual e datas de início e cessação;

Incapacidade laboral: resultados de perícias médicas (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), datas de avaliações e a presença de anexos técnicos ou laudos específicos.

Protocolo de acesso e segurança digital

Para garantir a integridade das informações, o acesso ao endereço empresa.inss.gov.br exige critérios rigorosos de autenticação. O empregador deve utilizar o certificado digital de pessoa jurídica (tipos A1 ou A3) devidamente credenciados pelo ITI, sendo vedado o uso de certificados armazenados em nuvem.