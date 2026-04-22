AFASTAMENTO

Auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade: como saber qual benefício solicitar ao INSS

Os dois benefícios são concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas possuem requisitos e consequências diferentes

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:46

Auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade: como saber qual benefício solicitar ao INSS Crédito: Agência Brasil

Quando o trabalhador adoece ou sofre um acidente e fica impossibilitado de exercer suas atividades, surge uma dúvida comum: devo pedir auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente? A escolha correta é fundamental e depende da análise médica e jurídica do caso. Os dois benefícios são concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas possuem requisitos e consequências diferentes.

“O primeiro ponto que precisa ficar claro é que não é o segurado quem escolhe livremente o benefício. O que define é o grau e a duração da incapacidade constatada na perícia médica”, explica o advogado Eddie Parish, sócio do escritório Parish & Zenandro Advogados e especialista em causas contra o INSS.

Quando é caso de auxílio-doença?

O benefício por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, é concedido quando o trabalhador está temporariamente incapacitado para o trabalho, mas há possibilidade de recuperação. “Se a doença ou lesão tem perspectiva de melhora, ainda que leve meses, o caminho é o auxílio-doença. Ele garante renda enquanto o segurado realiza tratamento e se recupera”, afirma Eddie.

Para ter direito, é necessário cumprir a carência mínima (em regra, 12 contribuições) e manter a qualidade de segurado, salvo nos casos de acidente ou doenças previstas em lei que dispensam carência.

Quando é caso de aposentadoria por incapacidade permanente?

Já a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) é concedida quando não há possibilidade de reabilitação para nenhuma atividade que garanta subsistência.“A aposentadoria é indicada quando a incapacidade é total e definitiva. Não basta estar doente; é preciso que a perícia reconheça que não existe possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, nem mesmo em outra função”, destaca.

O advogado lembra que, em alguns casos, o auxílio-doença pode ser convertido em aposentadoria, caso a condição de saúde se agrave ou se torne irreversível.

A importância do laudo médico e da estratégia correta

Segundo Eddie, muitos pedidos são negados por falhas na documentação ou por não demonstrarem adequadamente o grau da incapacidade.“O laudo médico precisa ser claro, detalhado e indicar limitações funcionais. Não basta constar o diagnóstico; é essencial demonstrar como aquela doença impede o exercício da atividade profissional”, orienta.

Ele também alerta para situações em que o INSS concede alta indevida.“Há casos em que o segurado ainda está incapaz, mas recebe alta do benefício. Nesses casos, é possível buscar a prorrogação administrativa ou recorrer ao Judiciário”, explica.

Como decidir o melhor caminho? A análise deve considerar:

Tipo e gravidade da doença;

Possibilidade de recuperação;

Idade do segurado;

Grau de escolaridade e chances de reabilitação;

Tempo de contribuição.

“Cada caso precisa ser avaliado de forma individual. Um trabalhador jovem pode ser reabilitado para outra função, enquanto outro, com idade avançada e baixa escolaridade, pode ter direito à aposentadoria”, afirma. Eddie.

Atenção à origem da incapacidade

Se a doença ou acidente tiver relação com o trabalho, o benefício pode ser classificado como acidentário, o que gera direitos adicionais, como estabilidade provisória e recolhimento do FGTS durante o afastamento.“O reconhecimento da origem correta do benefício pode impactar diretamente no valor recebido e nos direitos trabalhistas. Por isso, a orientação técnica faz toda a diferença”, conclui.