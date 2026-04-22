Seminovos: veja cinco mentiras que te contam sobre vender um carro usado

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:07
O mercado de veículos seminovos e usados vive um dos seus melhores momentos no Brasil. Entre janeiro e março, o acumulado de vendas atingiu mais de quatro milhões de automóveis, o que representa um crescimento de 12,7% sobre o mesmo período de 2025. Na comparação direta entre os meses de março de 2025 e 2026, a alta foi de 21,5%. Apesar do cenário favorável, ainda há muita desinformação que prejudica quem decide vender um carro.
CEO da Vaapty, rede de franquias especializada no segmento de intermediação de venda de veículos, Miguel Henrique Souza explicou quais são as cinco principais mentiras que contam sobre a venda de seminovos e o que diz o mercado na prática.