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Recidiva do câncer de mama: mitos e verdades que toda mulher precisa conhecer

Especialistas reforçam a importância de compreender como o risco de recidiva se comporta, quais sinais exigem atenção e por que o acompanhamento contínuo é decisivo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:53

Câncer de mama
Câncer de mama Crédito: Shutterstock

Mesmo com avanços no diagnóstico e no tratamento, a recidiva do câncer de mama ainda gera dúvidas e desinformação, fatores que podem influenciar escolhas ao longo da jornada de cuidado. Para apoiar pacientes e ampliar o conhecimento sobre o tema, especialistas reforçam a importância de compreender como o risco de recidiva se comporta, quais sinais exigem atenção e por que o acompanhamento contínuo é decisivo. Mesmo após o tratamento inicial, o câncer de mama pode voltar, especialmente nos primeiros anos após o diagnóstico, período considerado crítico para o acompanhamento e tratamento adjuvante.

Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, o risco de recidiva ainda faz parte da realidade de muitas pacientes. Estudos indicam que mulheres com câncer de mama inicial de alto risco apresentam entre 20% e 43% de chance de recorrência, enquanto pacientes de baixo risco têm probabilidade entre 5% e 7%. Para reduzir a desinformação sobre o tema, Gilberto Amorim, Oncologista Clínico da Oncologia D’Or do RJ (CRM 5256783-4 RJ) e o psicólogo e psico-oncologista Caio Vianna esclarecem alguns dos principais mitos e verdades sobre a recidiva do câncer de mama:

Veja como fazer o autoexame de mama

De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock
Utilize as pontas dos dedos da mão do lado oposto para apalpar essas partes do corpo e verificar se há algum nódulo ou deformidade  por Shuttherstock
Faça movimentos de cima para baixo e de baixo para cima por Shuttherstock
Faça também movimentos circulares por Shuttherstock
Apalpe também os mamilos e direção as axilas  por Shuttherstock
Verifique se há algum tipo de caroço ou alteração, seja dolorosa ou não por Shuttherstock
Veja também se há alguma alteração na cor ou na textura da pele por Shuttherstock
Preste atenção também em deformações, alterações na cor ou fluidos nos mamilos por Shuttherstock
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De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock

  • Após o tratamento inicial, o câncer de mama está definitivamente curado.
    Mito: Mesmo após cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, o risco de recidiva pode persistir por anos. Isso ocorre porque células tumorais podem permanecer no organismo de forma silenciosa[4]. Por isso, o acompanhamento contínuo e, em alguns casos como o câncer de mama luminal, o uso de terapias adjuvantes são ferramentas fundamentais para reduzir o risco de retorno da doença[5].

  • O risco de recidiva é diferente para cada paciente.
    Verdade: O risco varia significativamente de acordo com fatores clínicos e biológicos, como tamanho do tumor, comprometimento de linfonodos, subtipo molecular e resposta ao tratamento. Esses elementos orientam a definição de estratégias terapêuticas individualizadas. “O entendimento sobre o risco de recidiva permite que a paciente participe ativamente das decisões ao longo da jornada de tratamento, o que impacta diretamente na qualidade do cuidado e nos desfechos clínicos”, afirma Amorim.

  • A recidiva pode acontecer mesmo muitos anos após o tratamento.
    Verdade: O retorno do câncer de mama não ocorre apenas no curto prazo. Ele pode surgir meses ou até anos após o tratamento inicial, o que reforça a importância do acompanhamento de longo prazo e da vigilância contínua1.

  • Se não houver sintomas, não há risco de recidiva.
    Mito: A recidiva pode não apresentar sintomas em estágios iniciais e ser identificada em exames de rotina, o que reforça a importância do acompanhamento contínuo, mesmo na ausência de sinais aparentes da doença1.

  • Informação sobre o risco de recidiva ajuda na tomada de decisão.
    Verdade: Compreender o risco individual permite que mulheres participem de forma mais ativa das decisões sobre seu tratamento e acompanhamento. O acesso à informação qualificada também contribui para reduzir incertezas e melhorar o diálogo com a equipe médica, favorecendo escolhas mais seguras e alinhadas às necessidades de cada paciente. 
    “Falar abertamente sobre a possibilidade de recidiva é um passo importante para reduzir a ansiedade e fortalecer o protagonismo da paciente na jornada de cuidado. Quando bem-informadas, as mulheres estão mais preparadas para discutir opções terapêuticas e buscar acesso ao cuidado adequado”, ressalta Vianna.

  • O impacto emocional da recidiva é menor porque a paciente já passou pelo tratamento uma vez.
    Mito: “A possibilidade de recidiva pode gerar ansiedade, medo e insegurança ao longo de toda a jornada, muitas vezes até mais intensos do que no diagnóstico inicial”, explica o psico-oncologista. O temor do retorno da doença pode afetar o bem-estar emocional mesmo após o término do tratamento, reforçando a importância de acompanhamento psicológico com profissional especializado em pacientes oncológicas e de uma abordagem multidisciplinar no cuidado.

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