SEM NOVOS PEDIDOS

INSS limita número de pedidos de aposentadoria para reduzir filas no sistema

Regra foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:42

INSS limita número de pedidos de aposentadoria para reduzir filas no sistema Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a proibir que segurados façam um novo pedido de benefício enquanto outro da mesma natureza ainda estiver em análise. A mudança consta em instrução normativa publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (24).

Com a nova regra, o cidadão não poderá protocolar um segundo requerimento enquanto houver um processo em andamento referente ao mesmo tipo de benefício, como aposentadoria ou auxílio.

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Segundo o texto, o processo é considerado pendente enquanto ainda houver prazo para apresentação de recurso administrativo. Ou seja, mesmo após uma decisão inicial, o pedido segue ativo até o fim desse prazo. A norma, no entanto, abre exceção para pedidos de revisão, que continuam permitidos mesmo com processo em curso.