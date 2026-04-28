Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

INSS limita número de pedidos de aposentadoria para reduzir filas no sistema

Regra foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:42

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família
INSS limita número de pedidos de aposentadoria para reduzir filas no sistema Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a proibir que segurados façam um novo pedido de benefício enquanto outro da mesma natureza ainda estiver em análise. A mudança consta em instrução normativa publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (24).

Com a nova regra, o cidadão não poderá protocolar um segundo requerimento enquanto houver um processo em andamento referente ao mesmo tipo de benefício, como aposentadoria ou auxílio.

Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026

Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por Freepik
Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por IA/GEMINI
Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por Antônio Cruz/Agência Brasil
1 de 3
Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por Freepik

Segundo o texto, o processo é considerado pendente enquanto ainda houver prazo para apresentação de recurso administrativo. Ou seja, mesmo após uma decisão inicial, o pedido segue ativo até o fim desse prazo. A norma, no entanto, abre exceção para pedidos de revisão, que continuam permitidos mesmo com processo em curso.

A medida tem como objetivo padronizar procedimentos e evitar a duplicidade de solicitações no sistema previdenciário.

Tags:

Inss Aposentadoria

Mais recentes

Imagem - Plataformas gigantes, 1 bilhão de barris e R$ 60 bilhões: o megaprojeto que quer transformar o Nordeste em polo do petróleo

Plataformas gigantes, 1 bilhão de barris e R$ 60 bilhões: o megaprojeto que quer transformar o Nordeste em polo do petróleo
Imagem - Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai terminou relacionamento após descobrir traição

Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai terminou relacionamento após descobrir traição
Imagem - Argentina autoriza jornada de trabalho de até 12 horas enquanto Brasil debate fim da escala 6×1

Argentina autoriza jornada de trabalho de até 12 horas enquanto Brasil debate fim da escala 6×1