ECONOMIA

13º do INSS 2026: veja datas e quem recebe a 1ª parcela nesta semana

Depósitos da primeira etapa correspondem a 50% do valor do abono e seguem até 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo e valores superiores

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:38

MeuINSS Crédito: Shutterstock

O INSS inicia nesta sexta-feira (24), o calendário de pagamentos de abril, que traz a antecipação da primeira parcela do 13º salário para mais de 35,2 milhões de beneficiários.

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O abono é destinado a aposentados, pensionistas e segurados que receberam auxílios ao longo do ano, totalizando um custeio de R$ 78 bilhões na economia, distribuído em duas etapas.

O que você precisa saber sobre a 1ª parcela

Nesta primeira etapa, o segurado recebe 50% do valor do benefício, sem descontos de Imposto de Renda (o IR é retido apenas na segunda parcela, paga no mês seguinte).

Importante lembrar que para quem recebe o salário mínimo, o valor já reflete o piso nacional vigente. Já para quem recebe acima do mínimo, o reajuste segue o índice acumulado do ano anterior.

Calendário de pagamentos

O cronograma é dividido em dois grupos; aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem valores superiores. O número final do cartão de benefício (antes do traço/dígito) determina a data exata.

A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda parte do benefício cai na conta no mês subsequente, no período de 25 de maio a 8 de junho.

Como consultar os valores?

O segurado não precisa sair de casa para conferir quanto irá receber. A consulta detalhada do extrato de pagamento pode ser feita através de dois canais principais:

Aplicativo Meu INSS, no site oficial meu.inss.gov.br ou na central 135.

Dicas de segurança do especialista

Com o aumento do volume de transações, o período também atrai tentativas de golpes.