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Juliana Rodrigues
Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:38
O INSS inicia nesta sexta-feira (24), o calendário de pagamentos de abril, que traz a antecipação da primeira parcela do 13º salário para mais de 35,2 milhões de beneficiários.
inss
O abono é destinado a aposentados, pensionistas e segurados que receberam auxílios ao longo do ano, totalizando um custeio de R$ 78 bilhões na economia, distribuído em duas etapas.
Nesta primeira etapa, o segurado recebe 50% do valor do benefício, sem descontos de Imposto de Renda (o IR é retido apenas na segunda parcela, paga no mês seguinte).
Importante lembrar que para quem recebe o salário mínimo, o valor já reflete o piso nacional vigente. Já para quem recebe acima do mínimo, o reajuste segue o índice acumulado do ano anterior.
O cronograma é dividido em dois grupos; aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem valores superiores. O número final do cartão de benefício (antes do traço/dígito) determina a data exata.
A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda parte do benefício cai na conta no mês subsequente, no período de 25 de maio a 8 de junho.
O segurado não precisa sair de casa para conferir quanto irá receber. A consulta detalhada do extrato de pagamento pode ser feita através de dois canais principais:
Aplicativo Meu INSS, no site oficial meu.inss.gov.br ou na central 135.
Com o aumento do volume de transações, o período também atrai tentativas de golpes.
Sendo assim o INSS reforça para não compartilhe senhas ou fotos de documentos via WhatsApp, o órgão não liga solicitando dados bancários para liberar o 13º e tenha cuidado com links suspeitos que prometem "antecipação imediata" de parcelas.