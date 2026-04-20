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13º do INSS 2026: veja datas e quem recebe a 1ª parcela nesta semana

Depósitos da primeira etapa correspondem a 50% do valor do abono e seguem até 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo e valores superiores

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:38

MeuINSS
MeuINSS Crédito: Shutterstock

O INSS inicia nesta sexta-feira (24), o calendário de pagamentos de abril, que traz a antecipação da primeira parcela do 13º salário para mais de 35,2 milhões de beneficiários.

inss

A sede do INSS em Brasília por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Aplicativo Meu INSS por Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação
FILA NACIONAL DO INSS por INSS/Divulgação
FILA NACIONAL DO INSS por INSS/Divulgação
FILA NACIONAL DO INSS por Foto: Agência Brasil
Fachada do prédio do INSS por Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil
Governo federal encerra debate sobre 14º salário de aposentados do INSS por Shutterstock
MeuINSS por Shutterstock
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A sede do INSS em Brasília por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O abono é destinado a aposentados, pensionistas e segurados que receberam auxílios ao longo do ano, totalizando um custeio de R$ 78 bilhões na economia, distribuído em duas etapas.

O que você precisa saber sobre a 1ª parcela

Nesta primeira etapa, o segurado recebe 50% do valor do benefício, sem descontos de Imposto de Renda (o IR é retido apenas na segunda parcela, paga no mês seguinte).

Importante lembrar que para quem recebe o salário mínimo, o valor já reflete o piso nacional vigente. Já para quem recebe acima do mínimo, o reajuste segue o índice acumulado do ano anterior.

Calendário de pagamentos

O cronograma é dividido em dois grupos; aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem valores superiores. O número final do cartão de benefício (antes do traço/dígito) determina a data exata.

A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda parte do benefício cai na conta no mês subsequente, no período de 25 de maio a 8 de junho.

Como consultar os valores?

O segurado não precisa sair de casa para conferir quanto irá receber. A consulta detalhada do extrato de pagamento pode ser feita através de dois canais principais:

Aplicativo Meu INSS, no site oficial meu.inss.gov.br ou na central 135.

Dicas de segurança do especialista

Com o aumento do volume de transações, o período também atrai tentativas de golpes.

Sendo assim o INSS reforça para não compartilhe senhas ou fotos de documentos via WhatsApp, o órgão não liga solicitando dados bancários para liberar o 13º e tenha cuidado com links suspeitos que prometem "antecipação imediata" de parcelas.

Tags:

Brasil App Inss 13º

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