Governo projeta novo valor de salário mínimo para 2027; saiba quanto

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Millena Marques
Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:54
governo federal prepara o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, que prevê uma estimativa de salário mínimo de R$ 1.717. O aumento representaria uma alta de de 5,9% em relação ao valor deste ano, de R$ 1.621.
De acordo com informações do jornal O Globo, o projeto deve ser divulgado na próxima quarta-feira (15). O cálculo levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026 mais de 2,5% de ganho real.
Salário mínimo 2026 confirmado em R$ 1.621
Apesar da preparação, o novo salário mínimo só será anunciado no fim do ano.
O piso salarial do mínimo serve de referência para trabalhores, aposentadorias e pensionistas e beneficiários de programas sociais.
O mínimo influencia benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), seguro-desemprego (parcela mínima) e valor da contribuição previdenciária dos microempreendedores individuais (MEIs). O valor também afeta indenizações pagas pelos Juizados Especiais a quem vence ações na Justiça.