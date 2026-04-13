ECONOMIA

Governo projeta novo valor de salário mínimo para 2027; saiba quanto

Aumento só será anunciado no final deste ano

Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:54

Erro faz Governo pagar aposentados em dobro e deixa servidores da ativa sem salário Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

governo federal prepara o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, que prevê uma estimativa de salário mínimo de R$ 1.717. O aumento representaria uma alta de de 5,9% em relação ao valor deste ano, de R$ 1.621.

De acordo com informações do jornal O Globo, o projeto deve ser divulgado na próxima quarta-feira (15). O cálculo levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026 mais de 2,5% de ganho real.

Salário mínimo 2026 confirmado em R$ 1.621 1 de 10

Apesar da preparação, o novo salário mínimo só será anunciado no fim do ano.

O piso salarial do mínimo serve de referência para trabalhores, aposentadorias e pensionistas e beneficiários de programas sociais.