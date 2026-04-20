INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

Novonor vende Braskem para fundo de investimentos

Contrato já foi assinado, mas confirmação do negócio ainda depende da Petrobras

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:10

Braskem opera principais unidades petroquímicas no Polo Indutrial de Camaçari Crédito: Divulgação

As negociações para a mudança no controle acionário da Braskem, que opera as principais unidades petroquímicas no Polo Industrial de Camaçari, tiveram um desfecho nesta segunda-feira (dia 20). A Novonor (antiga Odebrecht) anunciou um acordo com o Shine I Fundo de Investimento em Participações (FIP) para vender sua participação na empresa. Em fato relevante divulgado ao mercado, a Braskem informou sobre a assinatura do contrato.

O comunicado divulgado pela Braskem detalha que a operação envolve a alienação de cerca de 50,1% das suas ações ordinárias e 34,3% do capital social total da petroquímica. Com o acordo, a Novonor permanece com 4% do negócio.

A Novonor ressaltou no comunicado que o negócio em andamento não trará prejuízos para a Braskem e reiterou seu compromisso com os melhores interesses da companhia até que a venda seja definitivamente concluída. A empresa disse ainda ter "orgulho em ter contribuído para que milhares de profissionais de altíssima qualidade desenvolvessem ao longo dos anos um ativo de tamanha importância estratégica para o país, essencial para o fortalecimento da indústria nacional".

A consolidação do negócio ainda vai depender de autorizações judiciais, além do aval de órgãos antitruste no Brasil, México, Estados Unidos e Europa.

Além disso, a Petrobras, que também tem participação no controle da Braskem, terá que decidir se vai exercer o direito de preferência na negociação. Caso abra mão, o fundo Shine, administrado pela Vórtix, e a estatal deverão assinar um novo acordo de acionistas.

Em comunicado, a Petrobras informou estar avaliando os termos da operação. A companhia também informou que, no domingo, 19 de abril, recebeu uma carta vinculante, por meio da qual, o FIP se obriga a firmar com ela um novo acordo de acionistas na Braskem, para contemplar uma governança equilibrada da Braskem. "Os temas estão sendo avaliados de forma concomitante pelas instâncias competentes na Petrobras. Assim, desdobramentos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente comunicados ao mercado", diz o comunicado.

"O comprador pretende conduzir, em conjunto com a Petrobras, a reestruturação financeira e operacional da companhia, com a intenção de que a Braskem volte a gerar valor para seus acionistas e para o Brasil", afirmou o Shine I em correspondência enviada à Braskem e divulgada pela petroquímica.