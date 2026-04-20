POLÍTICA

TV Digital: sinal gratuito da TV Brasil chega a 109 novos municípios

Com sinal HD e programação gratuita, TV Brasil chega a novas regiões para combater desertos de notícias

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:51

Governo federal expandiu o sinal da TV digital para Crédito: Ilustração/ IA/ Gemini

O Governo Federal, por meio de esforços conjuntos entre o Ministério das Comunicações e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), oficializou a expansão do sinal da TV Brasil para mais 109 municípios.

Tv digital 1 de 6

A medida não é apenas um upgrade tecnológico, é um passo estratégico para reduzir o "deserto de notícias" e democratizar o acesso à cultura e informação de qualidade.

O salto na cobertura

A modernização técnica, impulsionada pela troca de transmissores e pela migração para o sinal digital, entrega aos municípios de pequeno e médio porte muitas vezes ignorados pelas redes comerciais uma transmissão gratuita com imagem em alta definição e som de fidelidade superior.

Mais do que um ganho estético, o padrão ISDB-T garante estabilidade em áreas de recepção difícil e possibilita a multiprogramação, democratizando o acesso à informação de forma inclusiva, bastando apenas uma antena UHF comum para sintonizar a cidadania em HD.

Por que a TV pública importa?

Ao contrário das emissoras comerciais, movidas por audiência e lucro publicitário, a TV Brasil e a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) cumprem um mandato constitucional de interesse social.

Esse compromisso se traduz em uma grade que prioriza o apoio pedagógico e a cultura regional, um jornalismo focado em serviços e direitos do cidadão, além de abrir janelas fundamentais para o cinema e documentários independentes que dificilmente encontram espaço no circuito mainstream.

Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a expansão da cobertura é um passo decisivo para democratizar a informação no Brasil.

Texto da citaçãEstamos levando conteúdo público de qualidade para mais brasileiros, garantindo acesso gratuito à informação, à educação e à prestação de serviçoso Frederico de Siqueira Filho Ministro das Comunicações

Para o telespectador, a mudança é imediata. Nos 109 municípios contemplados, o acesso à grade da TV Brasil traz programas infantis premiados e sem publicidade um diferencial raro hoje em dia e coberturas esportivas de modalidades que não costumam figurar nos canais abertos tradicionais.