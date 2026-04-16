ECONOMIA

TV 3.0: o que muda na Copa de 2026 com imagem 4K, som imersivo e interatividade

Nova tecnologia promete melhorar qualidade de áudio e vídeo e trazer recursos de internet para a TV aberta

Maiara Baloni

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:30

Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em 4K e som de cinema com a chegada da TV 3.0 Crédito: IA/GEMINI

O Brasil iniciou a fase prática de implementação da TV 3.0 com a inauguração de uma estação de testes em Brasília. O projeto serve de base para o cronograma que prevê o início das transmissões em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo ao longo de 2026.



Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em 4K e som de cinema com a chegada da TV 3.0 1 de 7

A expectativa do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é que o novo padrão, chamado DTV+, comece a ser disponibilizado gradualmente, com avanço da cobertura nos próximos anos.

Como funciona a TV 3.0

Diferente do sistema atual, a TV 3.0 funciona de forma híbrida, combinando o sinal de radiodifusão com a conexão à internet.

Na prática, o telespectador deixa de navegar por números de canais e passa a utilizar uma interface com aplicativos e menus, semelhante às plataformas de streaming, mas mantendo o acesso gratuito da TV aberta.

Qualidade de imagem e som

A principal mudança para o público será o avanço na qualidade de imagem e áudio, especialmente em grandes eventos como a Copa do Mundo.

Enquanto o sinal atual entrega HD ou Full HD, o novo padrão permite transmissões em 4K, com suporte a HDR, que melhora contraste e cores. O áudio também evolui para formatos imersivos, que ampliam a sensação de presença no ambiente.

Mais interatividade

A tecnologia também amplia a interatividade. O telespectador poderá acessar informações adicionais sobre a programação em tempo real, interagir com conteúdos e consumir serviços oferecidos pelas emissoras diretamente na tela.

Vai precisar trocar de TV?

A chegada da TV 3.0 não deve tornar os aparelhos atuais obsoletos no curto prazo. A transição será gradual, com convivência entre os dois sistemas por vários anos.

Para aproveitar os novos recursos, será necessário um receptor compatível com o padrão DTV+, especialmente nos aparelhos que não têm suporte nativo à tecnologia.

Quando começa

A estação inaugurada em Brasília marca o início da fase de testes. A expansão dependerá da evolução da infraestrutura e da adoção do novo padrão pelas emissoras.