Indicada por Jerônimo, esposa de deputado será sabatinada nesta terça-feira para TCM

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Pombo Correio
Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:22
Indicada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para ser a nova conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), a procuradora Camila Vasquez Negromonte será sabatinada, nesta terça-feira (9), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
Segundo informou a assessoria de comunicação do Legislativo baiano, a sabatina ocorrerá nas salas conjugadas Herculano Menezes e Luís Cabral, a partir das 11h.
Camila Negromonte é esposa do deputado federal Mário Negromonte Júnior (PSB). Integrante da carreira de procuradores do Ministério Público de Contas (MPC) do TCM-BA, ela foi escolhida após o órgão de controle encaminhar ao chefe do Executivo uma lista tríplice, conforme prevê a legislação.
Se for aprovada pela Alba, Camila ocupará a cadeira hoje do seu sogro, Mário Negromonte, que irá se aposentar compulsoriamente.