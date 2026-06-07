POLÍTICA

ACM Neto propõe reserva de vagas nas universidades estaduais para alunos da rede pública

Pré-candidato disse que a proposta busca ampliar as oportunidades para jovens que não têm condições de arcar com os custos de uma faculdade privada

Pombo Correio

Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:34

ACM Neto durante o movimento 'Sua voz é nossa voz' em Barra da Estiva Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), afirmou que vai incluir em seu plano de governo uma proposta que pretende ampliar o acesso de estudantes da rede pública estadual ao ensino superior. Ele explicou que a proposta em elaboração prevê uma seleção estadual para garantir o ingresso de estudantes oriundos de escolas do Estado nas universidades estaduais, além das vagas já acessadas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O anúncio foi feito neste sábado (6), durante mais uma edição do movimento “Sua voz é nossa voz”, em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. “Nós estamos elaborando no nosso plano de governo uma proposta que vai assegurar uma quantidade de vagas nas universidades estaduais para os alunos da rede pública estadual de educação. Fora o Enem, que já oferece vagas, haverá uma seleção na Bahia. Nós vamos reservar uma quantidade de vagas nas universidades do Estado para o aluno da rede pública”, ressaltou.

ACM Neto disse que a proposta busca ampliar as oportunidades para jovens que não têm condições de arcar com os custos de uma faculdade privada. “O aluno que não tem condições de pagar uma faculdade particular, que não tem condições de custear o ensino privado, terá a oportunidade de estudar. É compromisso nosso ampliar as vagas e abrir mais portas para a juventude baiana”, declarou.