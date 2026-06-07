POLÍTICA

Em Barra da Estiva, ACM Neto ouve demandas sobre água e promete novo hospital

No movimento “Sua voz é nossa voz”, produtores rurais e moradores apontaram diversos gargalos deixados pelos governos do PT na região

Pombo Correio

Publicado em 7 de junho de 2026 às 08:35

ACM Neto durante o movimento “Sua voz é nossa voz” em Barra da Estiva Crédito: Divulgação

Pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil) levou neste sábado (6) o movimento “Sua voz é nossa voz” a Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, onde ouviu demandas da população que serão utilizadas na construção do plano de governo. Participaram do evento o pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e o pré-candidato a senador João Roma (PL), além de parlamentares e lideranças do município e de diversas cidades da região.

No movimento, produtores rurais e moradores apontaram diversos gargalos deixados pelos governos do PT na região, especialmente na gestão de Jerônimo Rodrigues (PT). Eles apontaram problemas na saúde e na falta de segurança hídrica, ressaltando a necessidade de uma barragem na cidade. Neto, por sua vez, se comprometeu a construir um novo hospital na região e promover obras de segurança hídrica.

Os produtores rurais Valdino Oliveira e Admo Marcelo ressaltaram a necessidade de construção de uma barragem na cidade para garantir água tanto para abastecimento quanto para a produção. “Então eu estou aqui em nome do nosso povo de Barra pedindo ao senhor. Nós temos a Barragem do Saco da Laje, que foi de antigamente uma antiga usina de hidrelétrica. Ela rompeu e precisa urgentemente ser reconstruída para que nós possamos no futuro ter água”, disse Admo.

“O nosso pedido coletivo em um governo seu, é uma barragem no Rio Sincorá para manter ele perene o ano todo, ou pequenos barramentos. 20 anos de outros governos aí que não deram importância, vários pedidos foram feitos, mas nada foi feito. A seca vem todo ano, não dá para evitar”, afirmou Valdino.

A área da saúde também foi apontada como uma das principais preocupações da população. O enfermeiro Alex defendeu que a Chapada Diamantina precisa de uma estrutura regional mais forte. “A gente vê as situações de pessoa que ficam se humilhando nas redes sociais para fazer uma regulação. Se a pessoa já está na regulação é porque ela precisa daquela vaga com urgência. Não dá para ficar fazendo campanha de WhatsApp para conseguir uma vaga”, disse.

Ao responder às demandas apresentadas, ACM Neto afirmou que a ampliação da rede hospitalar no interior e a realização de obras para garantir segurança hídrica para a população serão tratadas como prioridade.

“O que a Bahia precisa e que nós vamos assegurar como prioridade é mais hospitais no interior. A Chapada precisa ter mais um hospital regional de média e alta complexidade, leitos de UTI no interior, serviços especializados, atendimento de oncologia no interior, urgência e emergência, e para isso nós vamos construir novos hospitais regionais. Mas também parcerias com hospitais filantrópicos e hospitais municipais, porque as vezes dá para pegar e fazer uma reforma ampliando aquele hospital, contratar novos profissionais e ampliar o serviço daquela unidade de saúde”, afirmou Neto.