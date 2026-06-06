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Faixas de renda: saiba quanto é preciso ganhar para ser considerado classe média no Brasil

Critérios adotados por institutos de pesquisa e centros de estudos sociais dividem as famílias por rendimento mensal e poder de consumo; veja em qual grupo você se encaixa.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:35

Faixas de renda: saiba quanto é preciso ganhar para ser considerado classe média no Brasil
Faixas de renda: saiba quanto é preciso ganhar para ser considerado classe média no Brasil Crédito: Foto: Banco de imagem

Definir o pertencimento à classe média no Brasil vai muito além do poder de compra imediato. De acordo com as projeções atualizadas de mercado, a divisão geral do padrão de vida dos brasileiros foca nos rendimentos mensais brutos das famílias. Hoje, uma família com renda mensal entre R$ 3.500 e R$ 8.300 é classificada como classe média, enquanto a faixa de R$ 8.300 a R$ 26.000 define a classe média alta.

A análise do cenário atual indica que a classe média baixa e média consolida o grupo de famílias com faturamento mensal situado entre R$ 3.500 e R$ 8.300. A partir desse ponto, o patamar sofre uma elevação considerável para abrigar quem atinge um patamar superior. 

Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro

O erro mais comum na classe média é gastar até o último centavo do salário; ele não deve ser o 'teto' de gastos por Reprodução/IA
Falta de planejamento e controle no fluxo de caixa é crítica porque vai levar à falta de controle de contas fixas, despesas extras e investimentos por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Apegado à poupança, a classe média deixa o dinheiro mais parado;  pessoas ricas tendem a investir ativamente em negócios, fontes paralelas de renda e renda passiva (Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock) por Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock
Priorizar o pagamento antecipado de dívidas baratas, como hipotecas com juros baixos, enquanto se carrega dívidas caras, como as do cartão de crédito, é um erro estratégico (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
Não dá para esperar que o dinheiro “sobre” no fim do mês para investir  pois raramente acontece por Freepik
Ser proativo significa planejar o futuro, e ser reativo significa apenas "correr atrás do prejuízo" a cada mês (Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock) por Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock
A diferença principal está na "mentalidade", conforme afirma o especialista, que separa quem prospera de quem não busca aprender por Shutterstock
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O erro mais comum na classe média é gastar até o último centavo do salário; ele não deve ser o 'teto' de gastos por Reprodução/IA

Critério de apuração divide as medições por indivíduo e por domicílio

O modelo de corte por renda domiciliar é acompanhado de perto por avaliações focadas no rendimento familiar por pessoa, uma estratégia utilizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social) para mostrar distorções demográficas.

Pelo formato clássico da instituição, a renda de toda a casa é dividida pelo número exato de moradores, gerando uma régua onde a classe média se posiciona em uma faixa mais ampla de distribuição, que hoje abriga cerca de 31,2% da população, com renda mensal familiar entre R$ 3,5 mil e R$ 8,3 mil.

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As famílias com receitas que somam entre R$ 8,3 mil e R$ 26 mil, que hoje engloba cerca de 15% da população, entram na categoria de classe média alta. No topo absoluto da pirâmide, estão as famílias de classe alta, com renda mensal familiar acima de R$ 26 mil que totalizam cerca de 4% da população.

Estabilidade das contas

A linha divisória entre os degraus da classe média também se manifesta na forma como o orçamento familiar é gerenciado diante de pressões do cotidiano. Especialistas em finanças apontam que os integrantes da classe média utilizam quase todos os recursos para o custeio de despesas imediatas, possuindo pouca ou nenhuma margem para a formação de poupança ou investimentos de longo prazo.

Já no espectro da classe média alta, o comportamento financeiro assume uma dinâmica voltada ao acúmulo de patrimônio e blindagem contra crises. Nesse segmento, o dinheiro que entra mensalmente não serve apenas para quitar os compromissos correntes, mas gera excedentes que são direcionados para aplicações em fundos de renda fixa, carteiras de fundos imobiliários, previdência privada ou aquisição de bens duráveis.

Tags:

Brasil Classe Média Renda Politica

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