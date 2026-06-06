POLÍTICA

Faixas de renda: saiba quanto é preciso ganhar para ser considerado classe média no Brasil

Critérios adotados por institutos de pesquisa e centros de estudos sociais dividem as famílias por rendimento mensal e poder de consumo; veja em qual grupo você se encaixa.

Matheus Marques

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:35

Faixas de renda: saiba quanto é preciso ganhar para ser considerado classe média no Brasil Crédito: Foto: Banco de imagem

Definir o pertencimento à classe média no Brasil vai muito além do poder de compra imediato. De acordo com as projeções atualizadas de mercado, a divisão geral do padrão de vida dos brasileiros foca nos rendimentos mensais brutos das famílias. Hoje, uma família com renda mensal entre R$ 3.500 e R$ 8.300 é classificada como classe média, enquanto a faixa de R$ 8.300 a R$ 26.000 define a classe média alta.

A análise do cenário atual indica que a classe média baixa e média consolida o grupo de famílias com faturamento mensal situado entre R$ 3.500 e R$ 8.300. A partir desse ponto, o patamar sofre uma elevação considerável para abrigar quem atinge um patamar superior.

Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro 1 de 7

Critério de apuração divide as medições por indivíduo e por domicílio

O modelo de corte por renda domiciliar é acompanhado de perto por avaliações focadas no rendimento familiar por pessoa, uma estratégia utilizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social) para mostrar distorções demográficas.

Pelo formato clássico da instituição, a renda de toda a casa é dividida pelo número exato de moradores, gerando uma régua onde a classe média se posiciona em uma faixa mais ampla de distribuição, que hoje abriga cerca de 31,2% da população, com renda mensal familiar entre R$ 3,5 mil e R$ 8,3 mil.

As famílias com receitas que somam entre R$ 8,3 mil e R$ 26 mil, que hoje engloba cerca de 15% da população, entram na categoria de classe média alta. No topo absoluto da pirâmide, estão as famílias de classe alta, com renda mensal familiar acima de R$ 26 mil que totalizam cerca de 4% da população.

Estabilidade das contas

A linha divisória entre os degraus da classe média também se manifesta na forma como o orçamento familiar é gerenciado diante de pressões do cotidiano. Especialistas em finanças apontam que os integrantes da classe média utilizam quase todos os recursos para o custeio de despesas imediatas, possuindo pouca ou nenhuma margem para a formação de poupança ou investimentos de longo prazo.