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Ônibus que não fazem barulho, têm Wi-Fi e não poluem o ar: veja onde eles já estão rodando

Com investimento de R$ 180 milhões e manutenção até 75% mais barata, nova frota elétrica da gigante TEVX Higer começa a transformar o transporte público; entenda o modelo.

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:00

Com investimento superior a R$ 180 milhões, o DF ampliou a frota sustentável com modelos elétricos produzidos pela CRRC
Com investimento superior a R$ 180 milhões, o DF ampliou a frota sustentável com modelos elétricos produzidos pela CRRC Crédito: SEMOB-DF

O sistema de transporte do Distrito Federal passou a operar com 85 novos ônibus, sendo 45 elétricos fabricados pela China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). A renovação da frota marca um avanço na troca de veículos a diesel por modelos de emissão zero, com efeito direto na redução de poluentes e do ruído nas ruas.

O investimento supera R$ 180 milhões e acompanha tendência vista em capitais como São Paulo, que ampliou o uso de ônibus elétricos nos últimos anos.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
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Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução

Maior autonomia e cobertura das linhas

Os novos veículos podem trafegar até 280 quilômetros por carga, permitindo operar rotas longas sem a necessidade de recarga ao longo do dia.

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Cada ônibus transporta até 85 passageiros e inclui ar-condicionado, Wi-Fi e entradas USB. Agora as garagens precisam se adaptar instalando carregadores de alta potência. Já para o passageiro, a mudança se dá no menor ruído e em viagens mais estáveis.

Agora as garagens precisam se adaptar instalando carregadores de alta potência. Já para o passageiro, a mudança se dá no menor ruído e viagens mais estáveis.

Menor custo na manutenção dos veículos e a descarbonização

A troca do diesel pela eletrificação pode evitar a emissão de mais de 7 mil toneladas de CO₂ por ano, segundo estimativas oficiais.

O ganho ambiental vem acompanhado da economia. A manutenção desses veículos pode ser até 75% menor ao longo da vida útil da frota.

Plano prevê expansão

A expectativa é a ampliação escalonada da frota elétrica até o fim deste ano, dentro do plano de modernização do transporte público local.

A estratégia combina redução de custos com a manutenção dos veículos e menor impacto ambiental, em linha com o movimento de descarbonização das grandes cidades.

Tags:

Ônibus Brasília

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