Ônibus que não fazem barulho, têm Wi-Fi e não poluem o ar: veja onde eles já estão rodando

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:00
O sistema de transporte do Distrito Federal passou a operar com 85 novos ônibus, sendo 45 elétricos fabricados pela China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). A renovação da frota marca um avanço na troca de veículos a diesel por modelos de emissão zero, com efeito direto na redução de poluentes e do ruído nas ruas.
O investimento supera R$ 180 milhões e acompanha tendência vista em capitais como São Paulo, que ampliou o uso de ônibus elétricos nos últimos anos.
Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador
Os novos veículos podem trafegar até 280 quilômetros por carga, permitindo operar rotas longas sem a necessidade de recarga ao longo do dia.
Cada ônibus transporta até 85 passageiros e inclui ar-condicionado, Wi-Fi e entradas USB. Agora as garagens precisam se adaptar instalando carregadores de alta potência. Já para o passageiro, a mudança se dá no menor ruído e em viagens mais estáveis.
Agora as garagens precisam se adaptar instalando carregadores de alta potência. Já para o passageiro, a mudança se dá no menor ruído e viagens mais estáveis.
A troca do diesel pela eletrificação pode evitar a emissão de mais de 7 mil toneladas de CO₂ por ano, segundo estimativas oficiais.
O ganho ambiental vem acompanhado da economia. A manutenção desses veículos pode ser até 75% menor ao longo da vida útil da frota.
A expectativa é a ampliação escalonada da frota elétrica até o fim deste ano, dentro do plano de modernização do transporte público local.
A estratégia combina redução de custos com a manutenção dos veículos e menor impacto ambiental, em linha com o movimento de descarbonização das grandes cidades.