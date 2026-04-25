Terceirizados federais passam a receber auxílio-creche de R$ 526

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 25 de abril de 2026 às 14:00
Trabalhadores terceirizados que atuam em órgãos federais passaram a ter direito a um auxílio-creche de até R$ 526,64. O benefício amplia uma política que antes não alcançava esse grupo e deve aliviar o orçamento de famílias com crianças pequenas.
A medida foi oficializada por meio de diretrizes atualizadas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e já começa a ser aplicada de forma gradual, conforme a renovação ou aditamento dos contratos de cada órgão.
Crianças
O modelo adotado é de reembolso. O trabalhador paga a creche e depois solicita a devolução do valor gasto, respeitando o teto de R$ 526,64, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento.
O auxílio vale para crianças de até 5 anos e 11 meses.
O benefício é destinado a trabalhadores terceirizados com contrato de dedicação exclusiva em órgãos públicos federais.
Entram nesse grupo funções como limpeza, vigilância e apoio administrativo. O pedido precisa ser feito com notas fiscais e passa pela validação da empresa responsável pelo contrato.
O auxílio tem caráter indenizatório, ou seja, não entra como salário.
Por isso, não há desconto de INSS ou FGTS, e o valor não compõe a remuneração formal do trabalhador, aumentando o impacto direto no orçamento familiar.
A implementação da medida ocorrerá ao longo de 2026, à medida que os contratos de prestação de serviço forem sendo repactuados e ajustados às novas regras do Ministério da Gestão e da Inovação.
Segundo o governo, cerca de 14 mil crianças devem ser beneficiadas com a ampliação da política. No conjunto, a medida reforça um movimento mais amplo de revisão dos benefícios indiretos dentro da administração pública.