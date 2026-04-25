ECONOMIA

Terceirizados federais passam a receber auxílio-creche de R$ 526

Benefício garante reembolso para gastos com filhos de até 5 anos e 11 meses; veja quem tem direito e como solicitar.

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de abril de 2026 às 14:00

A medida, oficializada pela IN nº 147/2026, é um passo importante para garantir que o cuidado com os filhos não pese tanto no orçamento mensal Crédito: Pexels, Saulo Leite

Trabalhadores terceirizados que atuam em órgãos federais passaram a ter direito a um auxílio-creche de até R$ 526,64. O benefício amplia uma política que antes não alcançava esse grupo e deve aliviar o orçamento de famílias com crianças pequenas.

A medida foi oficializada por meio de diretrizes atualizadas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e já começa a ser aplicada de forma gradual, conforme a renovação ou aditamento dos contratos de cada órgão.



Crianças 1 de 4

Auxílio é limitado por teto e não sofre retenções

O modelo adotado é de reembolso. O trabalhador paga a creche e depois solicita a devolução do valor gasto, respeitando o teto de R$ 526,64, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento.

O auxílio vale para crianças de até 5 anos e 11 meses.

Quais famílias são alcançadas pela medida

O benefício é destinado a trabalhadores terceirizados com contrato de dedicação exclusiva em órgãos públicos federais.

Entram nesse grupo funções como limpeza, vigilância e apoio administrativo. O pedido precisa ser feito com notas fiscais e passa pela validação da empresa responsável pelo contrato.

Proteção total: suporte vai direto para o cuidado dos filhos

O auxílio tem caráter indenizatório, ou seja, não entra como salário.

Por isso, não há desconto de INSS ou FGTS, e o valor não compõe a remuneração formal do trabalhador, aumentando o impacto direto no orçamento familiar.

Como será a chegada do auxílio ao longo dos meses

A implementação da medida ocorrerá ao longo de 2026, à medida que os contratos de prestação de serviço forem sendo repactuados e ajustados às novas regras do Ministério da Gestão e da Inovação.

