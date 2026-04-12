ECONOMIA

Quem ensinará nossos filhos? A saída em massa de professores que acende o alerta máximo no Brasil

Com a aposentadoria iminente de milhares de veteranos até 2034, o país enfrenta o desafio urgente de tornar a carreira docente atrativa novamente para os jovens

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:00

A saída em massa de professores acende um alerta máximo sobre o colapso silencioso da educação no país Crédito: Pexels, Yankrukov

Um estudo recente do Movimento Profissão Docente aponta para um futuro preocupante nas redes estaduais de ensino. Mais de 50% dos professores efetivos podem se aposentar até 2034.

Publicado em agosto de 2025, o levantamento analisa a idade, o tempo de carreira e as regras previdenciárias para projetar como será a saída desses docentes nos próximos anos. O estudo, com dados do portal PEBSP, revela uma concentração de professores que já cumprem ou estão prestes a cumprir os requisitos legais para a aposentadoria.

Projeto que propõe a reestruturação da Escola Politécnica da Ufba divide a comunidade acadêmica 1 de 7

Esse cenário projeta uma transição geracional acelerada nas escolas públicas, com uma renovação das turmas de professores nas próximas décadas. Essa mudança traz desafios urgentes para garantir a qualidade e continuidade do ensino, segundo especialistas.

O desafio da sucessão: como a saída dos veteranos desestabiliza o aprendizado

O estudo alerta que a aposentadoria em massa de professores pode ter efeitos diretos no cotidiano das escolas.

A análise aponta que as aulas podem sofrer mais interrupções, o conteúdo pode não ser dado de forma contínua ao longo do ano e, em áreas mais vulneráveis, haverá aumento da falta de professores em disciplinas indispensáveis.

Ainda de acordo com especialistas, esse diagnóstico sugere que essa situação também representa uma "janela de oportunidade" para reestruturar as políticas educacionais. Nesse sentido, ganham relevância iniciativas como a formação de novos professores, concursos públicos mais frequentes e a criação de estratégias eficazes para que os docentes permaneçam na carreira.

Embora existam alguns avanços, como melhorias pontuais no salário inicial, especialistas alertam que ainda persistem desafios estruturais na valorização da profissão ao longo da trajetória profissional.

Quem vai ocupar o lugar dos professores que partem?

O estudo destaca um efeito ambivalente dessa transição. Enquanto a aposentadoria de tantos professores abre espaço para a entrada de novos profissionais, ela também exige uma ação rápida dos estados.

Será necessário contratar mais docentes e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho para tornar a carreira mais atraente para os novos profissionais, além de motivar os professores mais antigos a permanecerem nas salas de aula.

Especialistas apontam que, sem um planejamento consistente, pode haver um descompasso entre a saída de professores experientes e a entrada de novos docentes qualificados, o que pode prejudicar a qualidade do ensino. A renovação da profissão precisa ser feita com cuidado, para não comprometer o aprendizado dos alunos.

O que a nova geração espera da carreira docente

Com as aposentadorias em massa previstas até 2034, o estudo do Movimento Profissão Docente reforça a necessidade de um planejamento a longo prazo para a educação, com foco na formação contínua de professores e na sustentabilidade das redes estaduais.

Além das questões numéricas, o estudo traz à tona uma discussão antiga e recorrente no Brasil. Sem uma carreira mais atrativa, com progressão salarial consistente, boas condições de trabalho e políticas de valorização constante, o sistema educacional enfrentará sérias dificuldades, tanto para repor os profissionais que estão se aposentando quanto para mantê-los na sala de aula.