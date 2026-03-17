ECONOMIA

Atenção, pais: o erro comum com filhos de 21 anos que leva direto para a malha fina do IR

Receita Federal impõe limites para dependentes que já atingiram a maioridade; em alguns casos, a inclusão pode aumentar o imposto ou gerar inconsistências

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:22

Se o dependente estiver cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, a idade limite para a inclusão na declaração sobe para 24 anos Crédito: Pexels, Yankukrov

Se você tem filhos que já chegaram aos 21 anos, é importante redobrar a atenção na hora de declarar o Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025).

Isso porque, embora essa seja a idade-limite na regra geral, a legislação prevê exceções, principalmente para quem ainda está estudando.

Dependentes IR 1 de 5

E esse detalhe pode pesar no bolso, manter ou não o dependente na declaração pode alterar tanto o valor da restituição quanto o imposto a pagar. Para isso, porém, é preciso observar os critérios definidos pela Receita Federal.

O erro mais comum é quando a renda do dependente pesa contra você

Um dos principais pontos de atenção é a renda do dependente.

Ao incluí-lo na declaração, todos os rendimentos passam a ser somados aos do titular. Dependendo do valor recebido ao longo do ano, essa soma pode aumentar o imposto devido e não reduzir.

Regra dos 21 anos: onde começa o limite

De forma geral, filhos e enteados podem ser incluídos como dependentes até os 21 anos, independentemente de estarem matriculados em instituições de ensino.

Filho universitário pode entrar? Quando a regra se estende até os 24 anos

O limite pode ser estendido até os 24 anos, desde que o dependente esteja cursando ensino superior ou técnico.

Levantamentos da Serasa Experian indicam que, nesses casos, é necessário comprovar o vínculo educacional no ano-base da declaração. Já análises publicadas pelo InfoMoney apontam que, até os 21 anos, não há exigência de comprovação de matrícula.

Data de corte e exceções para quem pode ser dependente sem limite de idade

Outro ponto importante é a data de referência. A idade considerada pela Receita é a que o dependente tinha em 31 de dezembro de 2025.

Além disso, há uma exceção prevista na legislação, que é quando o filho possui incapacidade física ou mental para o trabalho. Nesses casos, a inclusão como dependente pode ocorrer sem limite de idade, desde que haja documentação que comprove a condição.

Quando incluir o dependente pode ajudar na dedução

A inclusão de dependentes garante uma dedução fixa por pessoa, além da possibilidade de deduzir despesas com saúde e educação.

Para o IR 2026, o valor de dedução por dependente é de R$ 2.275,08.

despesas médicas podem ser deduzidas integralmente;

gastos com educação seguem limite anual definido pela Receita Federal.Deduções: quando incluir o dependente pode ajudar



Segundo o contador Carlos Alberto, da Countax Contabilidade, a recomendação é simular diferentes cenários antes de enviar a declaração, comparando os resultados com e sem a inclusão do dependente.

Exigências da Receita Federal: onde muitos contribuintes erram

Independentemente da idade, a Receita impõe algumas regras obrigatórias:

o dependente deve ter CPF válido;

todos os rendimentos precisam ser informados;



despesas e ganhos devem ser declarados corretamente nas fichas do programa.



Dados da Serasa Experian indicam que falhas nesses pontos estão entre as principais causas de retenção em malha fina.

Vale a pena incluir? Nem sempre a resposta é “sim”

Apesar das vantagens, a decisão não é automática.

Em alguns casos, especialmente quando o filho universitário tem renda própria, a inclusão pode aumentar o imposto a pagar. Por isso, especialistas recomendam avaliar cada situação individualmente e usar as ferramentas de simulação da Receita Federal.

Quem pode ser dependente

até 21 anos: inclusão permitida sem restrições;

de 21 a 24 anos: permitido apenas se estiver estudando;



qualquer idade nos casos de incapacidade para o trabalho.

