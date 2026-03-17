Atenção, pais: o erro comum com filhos de 21 anos que leva direto para a malha fina do IR

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 17 de março de 2026 às 17:22
Se você tem filhos que já chegaram aos 21 anos, é importante redobrar a atenção na hora de declarar o Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025).
Isso porque, embora essa seja a idade-limite na regra geral, a legislação prevê exceções, principalmente para quem ainda está estudando.
Dependentes IR
E esse detalhe pode pesar no bolso, manter ou não o dependente na declaração pode alterar tanto o valor da restituição quanto o imposto a pagar. Para isso, porém, é preciso observar os critérios definidos pela Receita Federal.
Um dos principais pontos de atenção é a renda do dependente.
Ao incluí-lo na declaração, todos os rendimentos passam a ser somados aos do titular. Dependendo do valor recebido ao longo do ano, essa soma pode aumentar o imposto devido e não reduzir.
De forma geral, filhos e enteados podem ser incluídos como dependentes até os 21 anos, independentemente de estarem matriculados em instituições de ensino.
O limite pode ser estendido até os 24 anos, desde que o dependente esteja cursando ensino superior ou técnico.
Levantamentos da Serasa Experian indicam que, nesses casos, é necessário comprovar o vínculo educacional no ano-base da declaração. Já análises publicadas pelo InfoMoney apontam que, até os 21 anos, não há exigência de comprovação de matrícula.
Outro ponto importante é a data de referência. A idade considerada pela Receita é a que o dependente tinha em 31 de dezembro de 2025.
Além disso, há uma exceção prevista na legislação, que é quando o filho possui incapacidade física ou mental para o trabalho. Nesses casos, a inclusão como dependente pode ocorrer sem limite de idade, desde que haja documentação que comprove a condição.
A inclusão de dependentes garante uma dedução fixa por pessoa, além da possibilidade de deduzir despesas com saúde e educação.
Para o IR 2026, o valor de dedução por dependente é de R$ 2.275,08.
Segundo o contador Carlos Alberto, da Countax Contabilidade, a recomendação é simular diferentes cenários antes de enviar a declaração, comparando os resultados com e sem a inclusão do dependente.
Independentemente da idade, a Receita impõe algumas regras obrigatórias:
Dados da Serasa Experian indicam que falhas nesses pontos estão entre as principais causas de retenção em malha fina.
Apesar das vantagens, a decisão não é automática.
Em alguns casos, especialmente quando o filho universitário tem renda própria, a inclusão pode aumentar o imposto a pagar. Por isso, especialistas recomendam avaliar cada situação individualmente e usar as ferramentas de simulação da Receita Federal.
Na prática, mais do que saber se pode incluir, o mais importante é avaliar se vale a pena. Dependendo da renda e das despesas, essa decisão pode impactar diretamente o resultado final da declaração.