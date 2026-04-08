ECONOMIA

IPTU e IPVA entram no Imposto de Renda? Veja quem pode deduzir

Confira quando o imposto do imóvel ou do veículo entra na conta e como declarar corretamente

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:00

IPTU e IPVA podem ser deduzidos no Imposto de Renda? Descubra se você tem direito Crédito: Inteligência artificial

Quem já começou a organizar os documentos para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025, provavelmente se perguntou: é possível abater IPTU ou IPVA? Na maior parte dos casos, a resposta é não. Mas existem exceções, e é justamente aí que o risco de erro aparece.

O contador da Countax Contabilidade, Carlos Alberto, explica que esses tributos não têm previsão de dedução direta na declaração completa quando estão ligados ao uso pessoal. Na prática, isso significa que não reduzem a base de cálculo do imposto na maioria das situações.

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Despesas pessoais não reduzem o Imposto de Renda

Se o imóvel é apenas a residência da família ou o carro é usado só no dia a dia, a regra é clara: IPTU e IPVA pagos durante o ano não podem ser incluídos como despesas dedutíveis.

Esse é o cenário mais comum, especialmente entre contribuintes com salários ou rendimentos tradicionais, sem vínculo com atividades econômicas próprias.

Como o imposto do imóvel pode ajudar quem gera renda

A principal exceção ocorre quando o imóvel gera renda. Segundo o contador Carlos, se o imóvel é alugado, o IPTU pode ser considerado uma despesa relacionada à manutenção do bem, permitindo reduzir o valor tributável desses rendimentos, ainda que indiretamente.

Outro caso é quando o imóvel serve para fins profissionais, como consultórios ou escritórios. Nesses contextos, o imposto pode ser tratado como custo da atividade, desde que o contribuinte consiga comprovar o uso e respeitar a proporcionalidade do espaço destinado ao trabalho.

Motoristas de aplicativos podem deduzir o IPVA do carro de trabalho

A mesma lógica vale para o IPVA, que não é dedutível quando o veículo é de uso pessoal, mas pode entrar como despesa quando o carro é ferramenta de trabalho.

Profissionais da área citam exemplos como motoristas de aplicativo, representantes comerciais e outros autônomos. Ainda assim, é necessário comprovar o uso profissional e declarar os custos de forma proporcional.

A regra de ouro

Para evitar confusão, vale guardar uma lógica simples:

Uso pessoal → IPTU e IPVA não são dedutíveis

Uso para gerar renda ou trabalhar → podem ser considerados custos e reduzir o valor tributável

Fora dessas condições, incluir esses gastos na declaração pode gerar alerta na Receita Federal e até levar o contribuinte à malha fina.

Revisão evita dor de cabeça

Profissionais da contabilidade apontam que a inclusão indevida de IPTU e IPVA está entre os erros mais frequentes no IR.