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Zé Cocá cita promessas não cumpridas pelo PT do Porto Sul e Fiol e critica: 'Falta de gestão e compromisso'

Pré-candidato a vice-governador convocou lideranças do sul da Bahia a se mobilizarem em torno do projeto político liderado por ACM Neto e afirmou acreditar na capacidade de mudança do estado

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 25 de abril de 2026 às 09:00

Zé Cocá durante evento nesta semana em Ilhéus
Zé Cocá durante evento nesta semana em Ilhéus Crédito: Divulgação

Pré-candidato a vice-governador da Bahia, Zé Cocá (PP) afirmou que as eleições de 2026 serão decisivas para “mudar a história do estado”. Ao defender a pré-candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia, o ex-prefeito de Jequié disse que o projeto oposicionista pretende promover transformações estruturais em áreas estratégicas.

“Não é um desafio simplesmente para ganhar uma eleição. É um desafio para mudar a história do nosso estado. Neto está falando de mudar o sistema. Neto está falando de transformar a educação do nosso estado. Neto está falando da gente transformar o serviço das nossas estradas, que estão precárias”, declarou o progressista nesta semana, durante evento em Ilhéus. 

Zé Cocá também criticou o andamento de obras estruturantes anunciadas pelos governos do PT para, citando o Porto Sul, que seria em Ilhéus, e a Fiol. Segundo ele, promessas feitas em visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do governador Jerônomo Rodrigues (PT) à região sul não saíram do papel.

“Eu vim aqui em (Ilhéus em) 2023. O presidente da República veio aqui dizer que o Porto Sul e a Fiol seriam inaugurados no final de 2026. Eu enquanto prefeito de Jequié estava aqui no município de Ilhéus. E pergunto a vocês: foram colocadas quantas pedras? Nenhuma”, afirmou.

O ex-prefeito de Jequié atribuiu a situação à "falta de gestão e compromisso" por parte dos governos petistas. “Não podemos aceitar mais isso. É falta de gestão, falta de compromisso e falta, acima de tudo, de orientação, de vergonha na cara”, disse.

Zé Cocá convocou lideranças do sul da Bahia a se mobilizarem em torno do projeto político liderado por ACM Neto e afirmou acreditar na capacidade de mudança do estado. “O sul da Bahia está todo representado aqui. A gente precisa estar motivado, mostrar às p

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