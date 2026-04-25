Vacinação nas escolas: 27 milhões de alunos devem atualizar a caderneta

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Juliana Rodrigues
Publicado em 25 de abril de 2026 às 08:00
O Governo Federal deu a largada, nesta sexta-feira (24), a uma megaoperação de saúde pública que pretende levar vacinas a mais de 104 mil escolas em todo o país. A mobilização foca na atualização vacinal de 27 milhões de estudantes, facilitando o acesso direto aos imunizantes no ambiente escolar.
Campanha de vacinação
A campanha de multivacinação segue até o dia 30 de abril e atende desde a educação infantil até o ensino médio. O cronograma foi desenhado para proteger cada grupo conforme a necessidade:
Para garantir a segurança jurídica e médica, a regra é clara: a aplicação só ocorre mediante a autorização assinada pelos pais ou responsáveis. As doses são administradas por equipes do SUS, seja em postos móveis nas escolas ou em unidades de saúde próximas.
Nesta edição, a estratégia ganha um braço tecnológico robusto. O governo utiliza o aplicativo Meu SUS Digital para enviar alertas via WhatsApp e notificações pelo portal Gov.br, avisando sobre doses em atraso.
Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a medida reforça a cidadania:
Leonardo BarchiniMinistro da Educação
O programa prioriza, ainda, regiões de maior vulnerabilidade social. Instituições em comunidades quilombolas, terras indígenas, áreas rurais e com grande concentração de beneficiários do Bolsa Família receberão atenção especial para garantir que nenhum estudante fique desprotegido.