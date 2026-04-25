POLÍTICA, SAÚDE

Vacinação nas escolas: 27 milhões de alunos devem atualizar a caderneta

Ação nacional vai até 30 de abril; foco está na multivacinação e no uso de alertas digitais para pais e responsáveis

Juliana Rodrigues

Publicado em 25 de abril de 2026 às 08:00

Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país Crédito: Rafael Nascimento/ MS

O Governo Federal deu a largada, nesta sexta-feira (24), a uma megaoperação de saúde pública que pretende levar vacinas a mais de 104 mil escolas em todo o país. A mobilização foca na atualização vacinal de 27 milhões de estudantes, facilitando o acesso direto aos imunizantes no ambiente escolar.

Campanha de vacinação 1 de 5

O que as famílias precisam saber

A campanha de multivacinação segue até o dia 30 de abril e atende desde a educação infantil até o ensino médio. O cronograma foi desenhado para proteger cada grupo conforme a necessidade:

Guia de Doses por Idade

Crianças (até 5 anos): foco em Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral e Bacteriana.

Adolescentes (9 a 15 anos): foco em HPV e Meningocócica ACWY, além de reforços de rotina.

O que não pode faltar: autorização assinada pelos pais e, se possível, a caderneta de vacinação física

Para garantir a segurança jurídica e médica, a regra é clara: a aplicação só ocorre mediante a autorização assinada pelos pais ou responsáveis. As doses são administradas por equipes do SUS, seja em postos móveis nas escolas ou em unidades de saúde próximas.

Tecnologia e vulnerabilidade

Nesta edição, a estratégia ganha um braço tecnológico robusto. O governo utiliza o aplicativo Meu SUS Digital para enviar alertas via WhatsApp e notificações pelo portal Gov.br, avisando sobre doses em atraso.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a medida reforça a cidadania:

A matrícula e a permanência na escola estão diretamente ligadas à regularidade do cartão de vacinação Leonardo Barchini Ministro da Educação