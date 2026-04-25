Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vacinação nas escolas: 27 milhões de alunos devem atualizar a caderneta

Ação nacional vai até 30 de abril; foco está na multivacinação e no uso de alertas digitais para pais e responsáveis

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 25 de abril de 2026 às 08:00

Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país
Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país Crédito: Rafael Nascimento/ MS

O Governo Federal deu a largada, nesta sexta-feira (24), a uma megaoperação de saúde pública que pretende levar vacinas a mais de 104 mil escolas em todo o país. A mobilização foca na atualização vacinal de 27 milhões de estudantes, facilitando o acesso direto aos imunizantes no ambiente escolar.

Campanha de vacinação

Vacinação na escola por Jhonathan Cantarelle/Agência Saúde-DF
Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país. por Rafael Nascimento/MS
Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país. por Divulgação/MS
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país. por Tânia Rêgo/Agência Brasil
1 de 5
Vacinação na escola por Jhonathan Cantarelle/Agência Saúde-DF

O que as famílias precisam saber

A campanha de multivacinação segue até o dia 30 de abril e atende desde a educação infantil até o ensino médio. O cronograma foi desenhado para proteger cada grupo conforme a necessidade:

Guia de Doses por Idade

  • Crianças (até 5 anos): foco em Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral e Bacteriana.
  • Adolescentes (9 a 15 anos): foco em HPV e Meningocócica ACWY, além de reforços de rotina.
  • O que não pode faltar: autorização assinada pelos pais e, se possível, a caderneta de vacinação física

Para garantir a segurança jurídica e médica, a regra é clara: a aplicação só ocorre mediante a autorização assinada pelos pais ou responsáveis. As doses são administradas por equipes do SUS, seja em postos móveis nas escolas ou em unidades de saúde próximas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vacinação na terceira idade: mitos ainda colocam idosos em risco

Ministério da Saúde amplia vacinação contra HPV para jovens até 2026

5 dicas para tranquilizar as crianças durante a vacinação

Tecnologia e vulnerabilidade

Nesta edição, a estratégia ganha um braço tecnológico robusto. O governo utiliza o aplicativo Meu SUS Digital para enviar alertas via WhatsApp e notificações pelo portal Gov.br, avisando sobre doses em atraso.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a medida reforça a cidadania:

A matrícula e a permanência na escola estão diretamente ligadas à regularidade do cartão de vacinação

Leonardo Barchini

Ministro da Educação

O programa prioriza, ainda, regiões de maior vulnerabilidade social. Instituições em comunidades quilombolas, terras indígenas, áreas rurais e com grande concentração de beneficiários do Bolsa Família receberão atenção especial para garantir que nenhum estudante fique desprotegido.

Tags:

Escolas Governo Federal Vacina Ministério da Saúde

Mais recentes

Imagem - Terceirizados federais passam a receber auxílio-creche de R$ 526

Terceirizados federais passam a receber auxílio-creche de R$ 526
Imagem - Zé Cocá cita promessas não cumpridas pelo PT do Porto Sul e Fiol e critica: 'Falta de gestão e compromisso'

Zé Cocá cita promessas não cumpridas pelo PT do Porto Sul e Fiol e critica: 'Falta de gestão e compromisso'
Imagem - Ataques ao STF impulsionam Romeu Zema na corrida presidencial

Ataques ao STF impulsionam Romeu Zema na corrida presidencial