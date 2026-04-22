PREVENÇÃO

Vacinação na terceira idade: mitos ainda colocam idosos em risco

Semana Mundial da Imunização reforça a importância da conscientização

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:41

Vacinação na terceira idade: mitos ainda colocam idosos em risco Crédito: Divulgação

“Vacina causa doença”, “já sou idoso, não preciso mais me vacinar” ou ainda “me vacinei quando jovem, então estou protegido”. Frases como essas ainda circulam com frequência, especialmente nas redes sociais, e ajudam a explicar por que muitos idosos permanecem desprotegidos contra doenças graves e evitáveis.

Apesar dos avanços da ciência, a desinformação segue como um dos principais obstáculos à adesão vacinal. Segundo o infectologista Felipe Moreno, médico do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES), é fundamental combater essas crenças equivocadas. “As vacinas são feitas justamente para prevenir formas graves. Eventos adversos graves são extremamente raros, e o risco da doença é muito maior”, afirma.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

Ele também reforça que a ideia de que idosos não precisam mais se vacinar está completamente equivocada. “Quando na verdade, é exatamente o contrário: é quando mais precisa”, destaca. Outro erro comum é acreditar que a imunização feita na juventude é suficiente. “Muitas vacinas exigem reforços ao longo da vida para manter a proteção”, completa.

A Semana Mundial da Imunização, celebrada anualmente, surge como um importante momento para reforçar essa conscientização. Embora ainda exista a percepção de que a vacinação é um cuidado restrito à infância, especialistas alertam que ela deve acompanhar o indivíduo ao longo de toda a vida. “A vacinação não é uma estratégia apenas da infância, ela acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida”, explica Moreno.

Com o avanço da idade, o organismo passa por um processo natural chamado imunossenescência, caracterizado pela redução da capacidade do sistema imunológico de responder a infecções. Isso torna os idosos mais vulneráveis não apenas ao contágio, mas também a complicações mais graves.

“Ou seja: o idoso não só fica mais suscetível a doenças, como também tem maior risco de evoluir com formas graves, internação e até óbito. A vacina, nesse contexto, é uma das ferramentas mais eficazes de prevenção”, afirma o infectologista.

Vacinas essenciais para a terceira idade

Entre as principais recomendações para idosos, destacam-se:

Influenza (gripe) – dose anual



COVID-19 – conforme calendário atualizado de reforços



Vacinas pneumocócicas – prevenção de pneumonia e complicações



Herpes-zóster – reduz risco da doença e da dor crônica associada



dT ou dTpa (difteria e tétano, com ou sem coqueluche) – reforço a cada 10 anos



Dependendo do histórico de saúde e do estilo de vida, outras vacinas podem ser indicadas, como hepatite B e febre amarela (com avaliação individual de risco-benefício).

Riscos da vacinação em atraso