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Prefeito de Luís Eduardo Magalhães anuncia apoio à pré-candidatura de ACM Neto ao governo

Pré-candidato ao governo da Bahia afirmou que o apoio de Júnior Marabá vai incentivar e estimular ainda mais a campanha oposicionista

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:38

ACM Neto e Júnior Marabá
Júnior Marabá no ato em que anuncia apoio a ACM Neto Crédito: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), aderiu nesta sexta-feira (24) à pré-campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia.

“Meu apoio a ACM Neto incorpora o desejo de mudança que os baianos sonham e precisam. Temos um grande dever com a Bahia e o Brasil, e ACM Neto representa essa transformação”, disse Marabá, que estava acompanhado da esposa Cinthya (PL), pré-candidata à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Em gravação para as redes sociais, o ex-prefeito de Salvador agradeceu o apoio. “Hoje é um dia super importante nessa nossa caminhada. Nós todos aqui estamos movidos pelo propósito de construir um novo futuro para a Bahia e para o Brasil. E é claro que receber o apoio de Júnior, prefeito de Luís Eduardo, um dos gestores mais bem avaliados de todo o nosso estado, uma grande liderança do nosso Oeste, um cara jovem que olha para frente com ideias novas, é muito importante”, disse ACM Neto.

De acordo com Neto, o apoio de Júnior Marabá vai incentivar e estimular ainda mais a campanha oposicionista. “Nossa caminhada, se Deus permitir, vai ser vitoriosa. Eu tenho um compromisso de construir um governo transformador para a Bahia, de fazer algo que projete a Bahia para o futuro e, claro, que traga prosperidade para o nosso estado”, afirmou Neto.

Além de ACM Neto e Junior Marabá, também participaram do evento o senador Angelo Coronel (Republicanos), pré-candidato à reeleição, o ex-ministro João Roma (PL), pré-candidato ao Senado, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), e outras lideranças políticas. 

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