POLÍTICA

Tolerância zero: comissão aprova fim da liberdade para quem comete violência contra mulher

Mudança no Código de Processo Penal impede que agressores presos em flagrante sejam soltos rapidamente pela Justiça

Matheus Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:00

Violência doméstica Crédito: Shutterstock

O "benefício" da liberdade provisória para quem agride mulheres pode estar com os dias contados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que veda o benefício da liberdade provisória para indivíduos acusados de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A proposta, que prevê alteração no Código de Processo Penal, é cirúrgica. Se aprovada pelo Congresso, o agressor detido em flagrante por crimes de violência doméstica ou familiar não poderá mais recorrer ao direito de responder ao processo em liberdade.

Violência contra a mulher 1 de 25

Para os autores da medida, a intenção é evitar a reincidência e garantir que o agressor não tenha a chance de se aproximar da vítima ou coagi-la enquanto o inquérito corre.

A versão atualizada é o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao Projeto de Lei 3317/24, de autoria da deputada Silvye Alves (União-GO).

A luta contra a reincidência

Com a nova redação, a lógica jurídica se transforma: uma vez detido em flagrante, o indivíduo deve ter sua custódia convertida em prisão preventiva.

O propósito central dos legisladores é barrar o retorno do acusado ao convívio da vítima imediatamente após o delito, prevenindo a reincidência de agressões e o risco de feminicídios.

Para a relatora da matéria, deputada Laura Carneiro, o ordenamento jurídico necessita de normas rígidas para interromper o ciclo do feminicídio no Brasil. Ela sustentou a aprovação do projeto reforçando que o papel da legislação deve ser preventivo.

"Ao negar a liberdade provisória, estamos garantindo que a Lei está sendo desenhada para proporcionar uma camada adicional de proteção para as mulheres, evitando que elas tenham que enfrentar a constante ameaça de novos episódios de violência, enquanto o processo legal está em andamento na Justiça", reforçou.

Rigidez jurídica como defesa da vítima

O projeto não modifica a sanção penal final, mas sim o caráter da detenção no ato do flagrante. Para quem apoia a proposta, a mudança é um mecanismo de sobrevivência.

Ao suprimir a chance de soltura rápida, o Estado assegura que a vítima disponha do tempo essencial para acionar medidas protetivas e estruturar sua defesa, distante da pressão constante do agressor.

Trâmite legislativo