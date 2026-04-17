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Corpo de mulher vítima de feminicídio é violado sexualmente em cemitério

Três suspeitos foram presos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:36

Mulher foi morta em frente à filha no Mato Grosso do Sul
Mulher foi morta em frente à filha no Mato Grosso do Sul Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Três homens foram presos suspeitos de violar o corpo de Vera Lúcia da Silva, que morreu vítima de feminicídio no domingo (12). O corpo dela foi retirado do túmulo e sofreu necrofilia, prática que consiste em ato sexual com cadáver. O caso foi registrado na cidade de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. 

A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que o sepulcro da vítima havia sido violado, na manhã de quarta-feira (15). No local, os militares perceberam que as roupas haviam sido retiradas do corpo e acionaram a perícia criminal e a funerária. As primeiras informações apontam para possível prática de necrofilia, o que levou à abertura da investigação. 

Um suspeito de participação no crime foi encontrado e levado para a delegacia, na quinta-feira (16). Ele confessou o crime e informou a participação de outros dois homens, que também foram localizados e presos.

Vera Lúcia foi morta pelo ex-companheiro em frente à filha do casal, no último domingo (12). Ele tirou a própria vida após o feminicídio.  

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