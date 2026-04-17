NOVO PROJETO

Adeus, geladeira velha: programa da Brastemp recolhe a usada em sua casa e oferece desconto na nova

Projeto com investimento de R$ 3 milhões prevê coleta domiciliar gratuita, reciclagem de componentes complexos e incentivo financeiro

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:55

Geladeira Crédito: Shutterstock

Descartar geladeiras antigas deve ficar mais simples para consumidores brasileiros nos próximos meses. A Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, firmou parceria com a Dow para ampliar a logística reversa de refrigeradores no país. A iniciativa já recebeu investimento de R$ 3 milhões e prevê inclusive descontos na compra de novos equipamentos.

O projeto também conta com participação do Instituto Akatu, voltado à promoção do consumo consciente e da economia circular. A iniciativa foi lançada em abril de 2026 e deve começar a operar nos próximos meses em todo o país.

Segundo Douglas Reis, diretor jurídico, de assuntos corporativos e ESG da Whirlpool na América Latina, a proposta surgiu a partir de um questionamento sobre o papel do consumidor no descarte de equipamentos de grande porte. “Quando um celular quebra, é fácil levar até um ponto de coleta. Com uma geladeira, material grande e pesado, a situação já se complica”, afirmou, em entrevista ao portal Exame.

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Coleta gratuita em todo o país

Na prática, consumidores poderão solicitar a retirada gratuita de equipamentos com mais de 30 quilos diretamente de casa, por meio do site da Whirlpool. A proposta prevê atendimento em mais de 5,5 mil municípios brasileiros, com apoio logístico de parceiros como os Correios para coleta e encaminhamento aos centros de reciclagem.

Segundo a empresa, a decisão de manter o serviço gratuito buscou evitar custos adicionais em um cenário de crédito mais restrito. “O consumidor geralmente precisa de uma fonte de financiamento para adquirir bens duráveis, como refrigeradores e geladeiras. Com a taxa Selic a 14,75% e a maior dificuldade para acessar crédito, se eu ainda repasso o custo da logística reversa para o consumidor, inviabilizo a compra”, afirmou Reis.

O programa ainda está em fase final de estruturação e deve começar a operar nos próximos meses. A expectativa é incluir também um modelo de “trade-in”, no qual o consumidor devolve o equipamento antigo e recebe desconto na aquisição de um novo.

Programas anteriores já reciclaram 2,5 milhões de produtos

A iniciativa integra projetos já existentes das empresas. Desde 2023, a Whirlpool mantém um sistema de descarte responsável de eletroeletrônicos - inclusive de outras marcas - em parceria com a Circular Brain. Até 2025, a ação já havia processado mais de 111 mil toneladas de resíduos, o equivalente a cerca de 2,5 milhões de produtos reciclados.