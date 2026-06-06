ACIDENTE

Influenciador derrapa com carro de luxo, atinge motos e carros e deixa feridos em acidente

Veículo derrapou, atingiu duas motos e dois carros antes de colidir contra parede

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 20:56

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo o fisiculturista e influenciador digital Fábio Giga deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (6), na Zona Sul de São Paulo. O atleta dirigia um Porsche quando perdeu o controle da direção, atingiu duas motocicletas e dois carros antes de colidir contra uma estrutura às margens da Avenida das Juntas Provisórias, no sentido Ipiranga. As informações são do g1.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a sequência da batida. Nas gravações, o veículo de luxo aparece derrapando na pista antes de atingir as motos que trafegavam pela via. Em seguida, o Porsche sai da trajetória e colide contra um muro que sustenta colunas do corredor Expresso Tiradentes.

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O impacto foi tão forte que o airbag do automóvel foi acionado. As imagens também mostram que o carro parou a poucos metros de alcançar outra motocicleta ocupada por duas pessoas que seguia logo à frente, evitando uma ocorrência que poderia ter tido consequências ainda mais graves.

Outro vídeo, gravado de um ângulo diferente, revela o momento em que os motociclistas atingidos são arremessados e deslizam pelo asfalto após a colisão. As cenas repercutiram nas redes sociais devido à violência do impacto.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para unidades de saúde da região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos nem detalhes sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.