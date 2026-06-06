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Influenciador derrapa com carro de luxo, atinge motos e carros e deixa feridos em acidente

Veículo derrapou, atingiu duas motos e dois carros antes de colidir contra parede

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 20:56

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo o fisiculturista e influenciador digital Fábio Giga deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (6), na Zona Sul de São Paulo. O atleta dirigia um Porsche quando perdeu o controle da direção, atingiu duas motocicletas e dois carros antes de colidir contra uma estrutura às margens da Avenida das Juntas Provisórias, no sentido Ipiranga. As informações são do g1. 

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a sequência da batida. Nas gravações, o veículo de luxo aparece derrapando na pista antes de atingir as motos que trafegavam pela via. Em seguida, o Porsche sai da trajetória e colide contra um muro que sustenta colunas do corredor Expresso Tiradentes.

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
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Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução

O impacto foi tão forte que o airbag do automóvel foi acionado. As imagens também mostram que o carro parou a poucos metros de alcançar outra motocicleta ocupada por duas pessoas que seguia logo à frente, evitando uma ocorrência que poderia ter tido consequências ainda mais graves.

Outro vídeo, gravado de um ângulo diferente, revela o momento em que os motociclistas atingidos são arremessados e deslizam pelo asfalto após a colisão. As cenas repercutiram nas redes sociais devido à violência do impacto.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para unidades de saúde da região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos nem detalhes sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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