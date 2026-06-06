CRIME

Homem tenta defender mulheres de assédio na rua e é morto na frente de criança de 10 anos

Vítima de 57 anos bateu a cabeça após ser agredida e não resistiu aos ferimentos.

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 19:52

Ailton da Silva, de 57 anos, morto após defender mulheres de assédio Crédito: Reprodução

Um homem identificado com Ailton da Silva, 57 anos morreu após tentar proteger duas mulheres que estavam sendo importunadas por um desconhecido na madrugada deste sábado (6), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado por câmeras de segurança e terminou com a prisão em flagrante do suspeito, identificado como Antonio Edson de Oliveira Alves, de 47 anos.



Segundo informações do g1, as mulheres deixavam uma festa junina quando passaram a ser seguidas pelo homem. Conforme o registro da ocorrência, ele insistia em saber se elas eram solteiras e tentou acompanhá-las até em casa. Mesmo após receber negativas, continuou perseguindo as vítimas pelas ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima.

Ailton acabou morto após defender mulheres 1 de 4

Ao perceber a situação, o homem de 57 anos resolveu intervir e pediu que o suspeito deixasse as mulheres em paz. A reação foi imediata. De acordo com testemunhas, Antonio Edson desferiu um soco no rosto da vítima, que caiu no chão e bateu violentamente a cabeça. O momento foi presenciado pelo filho do agressor, uma criança de aproximadamente 10 anos.

As imagens também registraram o desespero das mulheres e das pessoas que estavam próximas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima perdeu a consciência logo após a queda e começou a convulsionar. Moradores acionaram o socorro e iniciaram tentativas de reanimação enquanto aguardavam atendimento médico.

Como apresentava um ferimento com sangramento na cabeça, o homem foi levado às pressas para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, mas não resistiu aos ferimentos. A morte gerou revolta entre familiares e moradores da região.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local levando o filho. Durante as buscas, parentes informaram à polícia que ele havia deixado a criança em casa e saído novamente. Pouco tempo depois, moradores avisaram que o homem estava escondido no andar superior do imóvel. Os policiais retornaram ao endereço e precisaram arrombar a porta de um cômodo para localizá-lo.