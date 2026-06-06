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Cantora gospel morre em UTI após não resistir a quadro de pneumonia

Ana Clézia tinha 38 anos e fazia dupla com outra cantora

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 18:52

Ana Clécia morreu após ser internada
Ana Clécia morreu após ser internada Crédito: Reprodução

A cantora gospel Ana Clézia, 38 anos, morreu e provocou grande comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade evangélica do Tocantins nesta sexta-feira (5). Conhecida por formar a dupla gospel Ana Clézia e Laudicéia, a artista estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP), onde lutava contra uma série de complicações de saúde, segundo informações do g1. 

De acordo com informações médicas divulgadas na véspera, o quadro clínico da cantora era considerado gravíssimo. Ana Clézia permanecia em coma, apresentava pressão arterial baixa e sofria com uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Na quinta-feira (4), a equipe médica chegou a iniciar sessões de hemodiálise, mas o procedimento precisou ser interrompido devido à instabilidade do estado de saúde da paciente.

Ana Clécia morreu após ser internada

Ana Clécia morreu após ser internada por Reprodução
Ana Clécia morreu após ser internada por Reprodução
Ana Clécia morreu após ser internada por Reprodução
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Ana Clécia morreu após ser internada por Reprodução

Durante os últimos dias, familiares, amigos e membros de igrejas evangélicas organizaram correntes de oração em busca da recuperação da cantora. Após a confirmação da morte, mensagens de homenagem tomaram conta das redes sociais. "Muito triste. Era uma pessoa muito extrovertida e alegre, apesar da luta diária que enfrentava", escreveu um admirador. 

O velório teve início na manhã desta sexta-feira, em Palmas, na Igreja CIADSETA de Taquaralto. Em seguida, o corpo foi levado para Luzinópolis, cidade onde ocorrerá uma segunda cerimônia de despedida. O velório está previsto para seguir até a manhã deste sábado (6), quando familiares e amigos prestarão as últimas homenagens à cantora.

Reconhecida pela dedicação à música cristã, Ana Clézia deixa um legado marcado pela fé, pelos louvores e pela forte ligação com a comunidade evangélica tocantinense.

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