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CAPS, agulhas no corpo e denúncia contra os pais: o passado da mulher de 37 anos que fingia ter 12 anos

Exame de raio-X confirmou a presença das agulhas e de uma chave no corpo de Amanda

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 16:26

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano Crédito: Reprodução

Presa na última terça-feira (2) após enganar uma família por mais de um ano, a mulher de 37 anos que fingia ter 12 anos já havia feito tratamento psicológico em uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

De acordo com informações do portal g1, Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, acumulou passagens por hospitais e centros de tratamento psicológico. Natural do Ceará, ela passou pelo Hospital Mental de Messejana e pelo antigo Hospital Mira y López, ambos em Fortaleza. Além disso, também foi atendida no Caps de Horizonte, na Região Metropolitana.

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
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Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução

As informações foram apuradas pela Polícia Civil em 2010. Na época, Amanda havia procurado as autoridades para denunciar seus pais por obrigá-la a ter relações sexuais com diferentes homens. Além disso, ela também relatou que eles faziam rituais de magia negra colocando agulhas em seu corpo.

Ela foi até a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza acompanhada, alegando ter 12 anos e denunciando os pais pelas práticas. Os genitores negaram, disseram que ela tinha, na verdade, 22 anos e apresentaram um laudo médico apontando que ela sofria de problemas psiquiátricos.

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A mulher rebateu afirmando que os pais diziam que ela era maior de idade para que pudesse fazer programas e, por isso, falsificaram documentos.

O exame de raio-X confirmou a presença das agulhas e de uma chave no corpo de Amanda, mas não se sabe a origem.

“A gente instaurou inquérito policial na época. A investigação foi à casa dela, ouviu a vizinhança, conversou com testemunhas. Os depoimentos da época eram divergentes do que ela mencionava”, revelou a então delegada adjunta da delegacia, Yamara Alves Lavor Viana.

Um outro raio-X de Amanda indicou a presença de agulhas em seu corpo em setembro de 2023, ocasião em que deu entrada no Hospital Infantil Joana de Gusmão, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Na época, ela vivia em uma casa de acolhimento.

Amanda foi detida em Joinville, Santa Catarina, suspeita dos crimes de estelionato e falsa identidade. Investigações indicam que ela teria utilizado o mesmo modus operandi para cometer crimes semelhantes em pelo menos outros cinco estados.

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