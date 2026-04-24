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Regras do INSS mudam em 2026: saiba quantos pontos você precisa para se aposentar

Idade mínima e pontuação subiram em janeiro; confira o checklist para não perder dinheiro na hora de pedir o benefício.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:00

Sua aposentadoria protegida: Saiba o que é o mínimo existencial e como garantir que o banco não leve todo o seu salário
Mudança nas regras de pontos e idade mínima altera cálculos de aposentadoria em 2026 Crédito: Pexels, shvets

O acesso ao benefício do INSS ficou mais restrito a partir deste ciclo de 2026. Com a virada do calendário, as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional (EC) 103/2019 avançaram mais um degrau, elevando tanto a idade mínima quanto a pontuação necessária para a concessão da aposentadoria ordinária.

Para o mercado e para o segurado, a mudança representa um desafio extra na gestão financeira de longo prazo e na análise de viabilidade do pedido imediato.

Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026

Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por Freepik
Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por IA/GEMINI
Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por Antônio Cruz/Agência Brasil
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Aposentadoria de servidores municipais entra em contagem regressiva: veja o que muda até o fim de 2026 por Freepik

A nova barreira dos pontos em 2026

O sistema de pontos, que combina idade e tempo de serviço, atingiu um novo patamar em 2026. Agora, o somatório exigido é de 103 pontos para homens e 93 pontos para mulheres.

O rigor fiscal da reforma prevê esse aumento anual como forma de equilibrar o déficit previdenciário frente ao aumento da longevidade da população brasileira. Para o segurado que está próximo do limite, cada mês de contribuição e cada ano de idade pesam decisivamente no cálculo final do coeficiente de benefício.

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Impacto na idade mínima e pedágios

A idade mínima para quem está na regra de transição avançou seis meses em relação ao ano anterior, fixando-se em 59,5 anos para mulheres e 64,5 anos para homens. Além desta, seguem vigentes as regras de pedágio de 50% e 100%, que não sofrem alteração de idade, mas exigem um tempo adicional de contribuição sobre o que faltava para a aposentadoria no momento da aprovação da reforma em 2019.

Analisar em qual dessas "caixas" o trabalhador se encaixa é o primeiro passo para evitar perdas financeiras irreversíveis.

Direito adquirido e o papel do CNIS

Um ponto crucial que o segurado deve observar é o Direito Adquirido. Se os requisitos foram preenchidos até 31 de dezembro de 2025, o trabalhador pode se aposentar pelas regras anteriores, menos exigentes, mesmo que faça o pedido apenas agora em 2026.

A base para essa análise é o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Qualquer erro ou omissão de vínculo empregatício neste documento pode resultar em uma pontuação menor e, consequentemente, no adiamento forçado da aposentadoria por mais um ciclo anual.

Tags:

Brasil Inss Aposentadoria Politica

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