POLÍTICA

Regras do INSS mudam em 2026: saiba quantos pontos você precisa para se aposentar

Idade mínima e pontuação subiram em janeiro; confira o checklist para não perder dinheiro na hora de pedir o benefício.

Matheus Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:00

Mudança nas regras de pontos e idade mínima altera cálculos de aposentadoria em 2026 Crédito: Pexels, shvets

O acesso ao benefício do INSS ficou mais restrito a partir deste ciclo de 2026. Com a virada do calendário, as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional (EC) 103/2019 avançaram mais um degrau, elevando tanto a idade mínima quanto a pontuação necessária para a concessão da aposentadoria ordinária.

Para o mercado e para o segurado, a mudança representa um desafio extra na gestão financeira de longo prazo e na análise de viabilidade do pedido imediato.

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A nova barreira dos pontos em 2026

O sistema de pontos, que combina idade e tempo de serviço, atingiu um novo patamar em 2026. Agora, o somatório exigido é de 103 pontos para homens e 93 pontos para mulheres.

O rigor fiscal da reforma prevê esse aumento anual como forma de equilibrar o déficit previdenciário frente ao aumento da longevidade da população brasileira. Para o segurado que está próximo do limite, cada mês de contribuição e cada ano de idade pesam decisivamente no cálculo final do coeficiente de benefício.

Impacto na idade mínima e pedágios

A idade mínima para quem está na regra de transição avançou seis meses em relação ao ano anterior, fixando-se em 59,5 anos para mulheres e 64,5 anos para homens. Além desta, seguem vigentes as regras de pedágio de 50% e 100%, que não sofrem alteração de idade, mas exigem um tempo adicional de contribuição sobre o que faltava para a aposentadoria no momento da aprovação da reforma em 2019.

Analisar em qual dessas "caixas" o trabalhador se encaixa é o primeiro passo para evitar perdas financeiras irreversíveis.

Direito adquirido e o papel do CNIS

Um ponto crucial que o segurado deve observar é o Direito Adquirido. Se os requisitos foram preenchidos até 31 de dezembro de 2025, o trabalhador pode se aposentar pelas regras anteriores, menos exigentes, mesmo que faça o pedido apenas agora em 2026.