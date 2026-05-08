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Concurso da Câmara abre inscrições com salários de até R$ 15,6 mil; veja cargos

Provas estão previstas para agosto e oportunidades contemplam níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:26

Concurso público
Concurso público Crédito: Freepik

A Câmara Municipal de Arujá abriu inscrições para um novo concurso público com cinco vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 4.842,84 e R$ 15.659,70.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever até 13 de julho, por meio do site da banca organizadora IGECS. As taxas de inscrição custam R$ 70 e R$ 95.

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Entre os cargos disponíveis estão coordenador de Compras, coordenador de Contratos, coordenador de Licitação, técnico legislativo de Licitação e técnico legislativo de Mídias Sociais. Também há cadastro reserva para funções como jornalista legislativo, fotógrafo legislativo, analista jurídico e web designer legislativo.

Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios como vale-alimentação de R$ 935,91, vale-refeição de R$ 1.275,31, vale-transporte e seguro de saúde.

As provas estão previstas para o dia 30 de agosto. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para analista jurídico e prova prática para algumas funções específicas.

O último concurso da Câmara de Arujá foi realizado em 2017.

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