Concurso da Câmara abre inscrições com salários de até R$ 15,6 mil; veja cargos

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Esther Morais
Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:26
A Câmara Municipal de Arujá abriu inscrições para um novo concurso público com cinco vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 4.842,84 e R$ 15.659,70.
As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever até 13 de julho, por meio do site da banca organizadora IGECS. As taxas de inscrição custam R$ 70 e R$ 95.
Entre os cargos disponíveis estão coordenador de Compras, coordenador de Contratos, coordenador de Licitação, técnico legislativo de Licitação e técnico legislativo de Mídias Sociais. Também há cadastro reserva para funções como jornalista legislativo, fotógrafo legislativo, analista jurídico e web designer legislativo.
Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios como vale-alimentação de R$ 935,91, vale-refeição de R$ 1.275,31, vale-transporte e seguro de saúde.
As provas estão previstas para o dia 30 de agosto. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para analista jurídico e prova prática para algumas funções específicas.
O último concurso da Câmara de Arujá foi realizado em 2017.