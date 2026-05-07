VÁRIOS CARGOS

Inscrições para concurso com 186 vagas imediatas e salários de até R$ 6,3 mil encerram hoje (7)

Oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:00

Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Promissão encerra nesta quinta-feira (7) as inscrições para o concurso público com 186 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.750 a R$ 6.376,74.

As taxas de participação são de R$ 55 para nível fundamental, R$ 60 para médio e técnico e R$ 75 para nível superior. Organizado pelo Instituto ACCESS, o certame terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas. No nível fundamental, há vagas para cargos como ajudante de serviços gerais, coletor de lixo, merendeira, motorista, pedreiro e vigia.

No nível médio e técnico, há chances para funções como agente comunitário de saúde, auxiliar de desenvolvimento infantil, guarda civil municipal, técnico em enfermagem e atendente de farmácia.

Já no nível superior, o edital contempla cargos como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, professores e médicos em diferentes especialidades.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, marcada para o dia 14 de junho. Algumas funções também exigirão etapas adicionais, como prova prática para cargos operacionais, teste de aptidão física para funções específicas e avaliação de títulos para nível superior.