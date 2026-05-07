EMPREGO

Último dia de de inscrições para processo seletivo com mais de 160 vagas e salários de até R$ 6,6 mil

Oportunidades são para atuar em Maringá, no Paraná

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:30

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Termina nesta quinta-feira (7) o prazo de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Maringá, no norte central do Paraná, com mais de 160 vagas, além de cadastro reserva, para reforçar equipes em diferentes áreas da administração municipal. Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever pela internet.

Os salários variam conforme a função e a carga horária, podendo chegar a R$ 6.672,92. As jornadas de trabalho vão de 30 a 40 horas semanais. O período de contrato será válido por até 24 meses.

Para o nível fundamental, estão previstas 60 vagas para as funções de auxiliar operacional, sendo 40 para o público feminino e 20 para o masculino. Já para o nível médio, o edital contempla cargos como agente administrativo (40 vagas), cuidador infantil (50) e educador de base (18). Para quem possui ensino superior, há formação de cadastro reserva para funções como assistente social, educador social e psicólogo.