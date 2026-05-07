Último dia de de inscrições para processo seletivo com mais de 160 vagas e salários de até R$ 6,6 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:30
Termina nesta quinta-feira (7) o prazo de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Maringá, no norte central do Paraná, com mais de 160 vagas, além de cadastro reserva, para reforçar equipes em diferentes áreas da administração municipal. Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever pela internet.
Os salários variam conforme a função e a carga horária, podendo chegar a R$ 6.672,92. As jornadas de trabalho vão de 30 a 40 horas semanais. O período de contrato será válido por até 24 meses.
Para o nível fundamental, estão previstas 60 vagas para as funções de auxiliar operacional, sendo 40 para o público feminino e 20 para o masculino. Já para o nível médio, o edital contempla cargos como agente administrativo (40 vagas), cuidador infantil (50) e educador de base (18). Para quem possui ensino superior, há formação de cadastro reserva para funções como assistente social, educador social e psicólogo.
Concurso público - quais pagam maiores salários