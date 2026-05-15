POLÍTICA

Serviço público: Governo altera estágio probatório e foca em meritocracia para estabilidade

Atualização de normas federais exige metas claras e feedback constante para servidores em início de carreira; medida visa elevar eficiência do funcionalismo.

Matheus Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:00

Uma portaria publicada pelo governo federal alterou as regras de acompanhamento e avaliação de quem ingressa no funcionalismo por meio de concursos Crédito: Shutterstock

Foi publicado, nesta semana, o Decreto nº 12.967/2026, que altera dispositivos do Decreto nº 12.374/2025, responsável por regulamentar os critérios e procedimentos de avaliação de desempenho de servidoras e servidores públicos. Com isso, o conceito de “estabilidade garantida” no governo federal ganhou novas camadas de complexidade.



Uma portaria publicada pelo governo federal alterou as regras de acompanhamento e avaliação de quem ingressa no funcionalismo por meio de concursos. O objetivo é claro: modernizar o Estado brasileiro por meio de um estágio probatório que privilegie a meritocracia e a eficiência desde o primeiro dia de exercício.

Concurso público 1 de 6

Feedback e acompanhamento constante

Diferente do modelo anterior, onde as avaliações muitas vezes ocorriam apenas ao final do triênio, a nova regra estabelece a necessidade de avaliações parciais e feedbacks contínuos.

Isso permite que o servidor corrija rumos antes do término do período probatório, mas também cria um rastro documental que facilita o desligamento de quem não se adequar às exigências do cargo.

Impacto para os órgãos federais

As mudanças valem para todos os novos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Entre os pontos destacados estão:

Capacitação: o incentivo para que o servidor busque formação durante o estágio.

Critérios de assiduidade e disciplina: reforço na fiscalização de conduta ética e presença.

Resultados: alinhamento das tarefas individuais com os objetivos estratégicos do ministério ou autarquia.