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Governo vai usar seu dinheiro esquecido no banco para renegociação de dívidas

Recursos que não forem resgatados pelos donos vão para fundo que cobrirá eventual calote de endividados na nova fase do “Desenrola 2.0”

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:00

Novas projeções indicam que o acesso ao abono salarial ficará mais restrito até 2030, atingindo menos trabalhadores
O governo federal  irá usar valores esquecidos nos bancos para cobrir a nova fase do programa “Desenrola 2.0” Crédito: Freepik

O governo federal, autorizado por uma decisão da Câmara dos Deputados em 2024, irá usar valores de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões esquecidos nos bancos para cobrir a nova fase do programa “Desenrola 2.0”, que visa à renegociação de dívidas.

As instituições financeiras  terão de  transferir ao Fundo de Garantia de Operações (FGO) os recursos esquecidos pelos correntistas em suas contas.

Desse montante de R$ 10,5 bilhões que ainda estão nas instituições financeiras, cerca de R$ 8,15 bilhões são recursos de pessoas físicas e R$ 2,4 bilhões são valores de empresas.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola

Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil
Especialistas da FGV alertam que, embora vantajoso, o uso do fundo consome parte da reserva de emergência para demissão ou casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Plataforma Gov.br, utilizada para a operação, ajuda a proteger o cidadão de tentativas de fraudes durante a negociação. rupixen/Pixabay por agencia brasil
 Quitação com saldo do FGTS costuma liberar maiores faixas de desconto para o pagamento à vista de débitos antigos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Toda a renegociação e assinatura do contrato são feitas online, via portal Gov.br, sem necessidade de ir à agência. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Economistas do Cofecon recomendam o uso do FGTS para eliminar juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
É obrigatório autorizar o banco credor a consultar seu saldo dentro do aplicativo oficial do FGTS antes de iniciar o acordo. Joédson Alves/Agência Brasil por agencia brasil
Novo modelo permite comprometer até 20% do saldo total do fundo ou R$ 1.000 (o que for maior) na negociação. José Cruz/Agência Brasil por agencia brasil
O Novo Desenrola Brasil amplia o uso do FGTS para a Faixa 1 (renda de até cinco salários mínimos). Divulgação/Governo Federal por agencia brasil
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Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil

A "última chamada" para o resgate:

A ideia do governo e do Ministério da Fazenda é usar esses recursos, que hoje estão nas instituições financeiras, para gerar benefícios para todo o sistema financeiro, em especial para as famílias que renegociarem suas dívidas no programa Desenrola 2.0.

"Os recursos não reclamados serão utilizados para o FGO garantir operações do próprio sistema financeiro. Haverá segregação de 10% do saldo transferido, que ficará disponível para cobrir eventuais pedidos de resgate [pelos donos]", informou o governo.

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O edital da Fazenda: você terá 30 dias para impedir a transferência definitiva

Foi anunciado que haverá um edital lançado pelo Ministério da Fazenda, com apoio do FGO, de chamamento público no Diário Oficial da União aos correntistas que desejarem contestar a transferência desses valores. Assim que publicado, o edital irá prever um prazo de 30 dias corridos para reaver os recursos.

"Decorrido o prazo (de 30 dias úteis a partir da abertura do chamamento público), os valores transferidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao patrimônio do FGO (o fundo público que vai funcionar como garantia dentro do Desenrola 2.0)", informou o governo, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

O governo anunciou que um montante de R$ 14,14 bilhões que estava esquecido nas instituições financeiras já foi devolvido.

Uma vez apresentada a contestação dos correntistas, os valores serão revertidos pelo fundo aos bancos, que farão a devolução dos recursos aos seus correntistas em até 15 dias úteis.

Como consultar se você tem dinheiro esquecido:

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

É sempre bom lembrar que o Banco Central não envia links por WhatsApp. Cuidado com golpes, siga sempre por meios oficiais.

Tags:

Governo Federal Dívidas Economia Banco Central Desenrola

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