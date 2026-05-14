Governo vai usar seu dinheiro esquecido no banco para renegociação de dívidas

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Matheus Marques
Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:00
O governo federal, autorizado por uma decisão da Câmara dos Deputados em 2024, irá usar valores de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões esquecidos nos bancos para cobrir a nova fase do programa “Desenrola 2.0”, que visa à renegociação de dívidas.
As instituições financeiras terão de transferir ao Fundo de Garantia de Operações (FGO) os recursos esquecidos pelos correntistas em suas contas.
Desse montante de R$ 10,5 bilhões que ainda estão nas instituições financeiras, cerca de R$ 8,15 bilhões são recursos de pessoas físicas e R$ 2,4 bilhões são valores de empresas.
Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola
A ideia do governo e do Ministério da Fazenda é usar esses recursos, que hoje estão nas instituições financeiras, para gerar benefícios para todo o sistema financeiro, em especial para as famílias que renegociarem suas dívidas no programa Desenrola 2.0.
"Os recursos não reclamados serão utilizados para o FGO garantir operações do próprio sistema financeiro. Haverá segregação de 10% do saldo transferido, que ficará disponível para cobrir eventuais pedidos de resgate [pelos donos]", informou o governo.
Foi anunciado que haverá um edital lançado pelo Ministério da Fazenda, com apoio do FGO, de chamamento público no Diário Oficial da União aos correntistas que desejarem contestar a transferência desses valores. Assim que publicado, o edital irá prever um prazo de 30 dias corridos para reaver os recursos.
"Decorrido o prazo (de 30 dias úteis a partir da abertura do chamamento público), os valores transferidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao patrimônio do FGO (o fundo público que vai funcionar como garantia dentro do Desenrola 2.0)", informou o governo, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.
O governo anunciou que um montante de R$ 14,14 bilhões que estava esquecido nas instituições financeiras já foi devolvido.
Uma vez apresentada a contestação dos correntistas, os valores serão revertidos pelo fundo aos bancos, que farão a devolução dos recursos aos seus correntistas em até 15 dias úteis.
O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.
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