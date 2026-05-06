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Governo libera R$ 7,7 bilhões do FGTS para quem foi demitido na modalidade saque-aniversário

Medida acaba com a retenção de dois anos e permite que 10,5 milhões de brasileiros retirem o saldo integral após o desligamento; veja como acessar os recursos

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:00

O aperto no orçamento familiar ganha um alívio real com a chance de liquidar o saldo devedor do curso superior através do FGTS.
Demitidos no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A equipe econômica do governo anunciou a liberação do acesso ao saldo integral do FGTS para trabalhadores que, embora demitidos sem justa causa, estavam com seus recursos bloqueados por terem aderido ao saque-aniversário. O montante estimado para essa liberação chega a R$ 7,7 bilhões.

A quantia representa uma injeção significativa de recursos na economia real. A medida visa corrigir um entrave regulatório que, na visão de técnicos do governo, punia o trabalhador demitido ao restringir seu acesso ao próprio patrimônio.

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Reprodução/Ministério da Fazenda
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Joédson Alves/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por José Cruz/Agência Brasil
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Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Fim da retenção de dois anos

A regra vigente obriga o trabalhador que opta pelo saque-aniversário a permanecer na modalidade por 24 meses, impedindo o saque do saldo total em caso de demissão. Com a nova diretriz, o governo pretende permitir que esses brasileiros retirem o valor remanescente da conta logo após o desligamento.

"O Novo Desenrola, programa ampliado de negociação de dívidas, permite usar até R$ 8,2 bi do saldo no FGTS para quitar débitos. Além disso, o governo vai liberar o saque residual de R$ 7,7 bi de saldo bloqueado para cotistas que optam pelo saque-aniversário e foram demitidos", informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em nota.

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Eficiência alocativa

A liberação de R$ 7,7 bilhões é vista com bons olhos por analistas que apostam no estímulo ao consumo e na redução do endividamento das famílias. Ao destravar esse capital parado, o governo espera mitigar os efeitos da rotatividade no mercado de trabalho e garantir que o FGTS cumpra seu papel de proteção social.

"Será autorizado o desbloqueio adicional de R$ 7,7 bilhões para mais de 10,5 milhões de trabalhadores, com crédito diretamente depositado nas contas bancárias cadastradas no aplicativo FGTS", destacou a nota do MTE.

Tags:

Governo Federal Demissão Fgts Aniversário Saque Fies E Desenrola

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