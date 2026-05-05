POLÍTICA

Petista diz que governo Jerônimo 'recicla apoios' e tenta vender adesões como novidade em Juazeiro

Alex Tanuri também afirmou que o governo estadual deveria priorizar a realização de obras no município

Pombo Correio

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:09

Vereador de Juazeiro, Alex Tanuri Crédito: Reprodução

Ao comentar as movimentações políticas envolvendo vereadores de Juazeiro, no norte da Bahia, o vereador Alex Tanuri (PT) afirmou que o governo Jerônimo Rodrigues (PT) “recicla apoios” na tentativa de “vender” essas articulações como novidade.

Tanuri, que rompeu com a base governista e decidiu apoiar ACM Neto (União Brasil) na disputa ao governo da Bahia, comentou as declarações de que o ex-prefeito de Salvador teria perdido força na cidade com a adesão de parlamentares ao governador Jerônimo Rodrigues. Para ele, o movimento não representa mudança política real.

“O governo está requentando apoios e tentando vender como novidade algo que já existia. Esses vereadores, na prática, já orbitavam a base governista ou mantinham relação institucional com o estado através da prefeitura municipal. Não há fato novo”, afirmou.

“Criam um discurso de perda para tentar construir uma narrativa política. Mas quem acompanha a realidade de Juazeiro sabe que não houve virada. O que existe é tentativa de inflar um movimento que não altera o cenário eleitoral. Esse tipo de anúncio não muda a realidade local, nem altera a configuração política que já está posta”, acrescentou.