O plano de 10 anos para baratear o preço dos livros no Brasil

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Juliana Rodrigues
Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:56
O Governo Federal oficializou o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) 2026-2036. O novo decreto estabelece diretrizes estratégicas para erradicar o analfabetismo, democratizar o acesso às obras e fortalecer a cadeia editorial, consolidando a leitura como direito fundamental e ferramenta de cidadania.
Leitura
Com o objetivo de levar os livros a todos os lugares e garantir oportunidades iguais, o plano para a próxima década prioriza o combate às desigualdades de acesso ao colocar grupos vulnerabilizados no centro das políticas públicas.
As diretrizes vão da garantia de preços acessíveis e expansão de bibliotecas ao incentivo à leitura em casa e nas escolas.
O plano também assegura formatos adaptados para pessoas com deficiência e estimula o setor editorial, fortalecendo a produção e o valor da literatura nacional.
Além da cultura, o PNLL 2026-2036 foca no fortalecimento do hábito de leitura e na valorização de mediadores e professores.
Com essa diretriz, o Brasil busca um desenvolvimento sustentável onde a leitura e a escrita sustentam uma sociedade mais justa. Para garantir o sucesso das metas até 2036, o plano terá monitoramento contínuo e ajustes periódicos.