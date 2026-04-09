10 milhões de trabalhadores poderão ter direito aos R$ 7 bi de FGTS que serão liberados pelo governo

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Maysa Polcri
Publicado em 9 de abril de 2026 às 14:27
O governo federal calcula que cerca de 10 milhões de brasileiros podem ter acesso a R$ 7 bilhões liberados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Um novo programa que ainda será lançado prevê que os valores sejam liberados para o pagamento de dívidas de trabalhadores.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou, em entrevista ao jornal O Globo, que o projeto está em estudo e pode ser lançado pelo governo nos próximos dias.
Ele explicou que o montante de R$ 7 bilhões é complementar à liberação do FGTS aos trabalhadores que fizeram a opção pelo saque-aniversário, foram desligados e tiveram parte dos recursos bloqueada como garantia a empréstimos bancários.
A quantidade exata de trabalhadores que podem ser beneficiados com a nova liberação de recursos ainda está em apuração pelo Ministério do Trabalho, mas uma avaliação inicial é de que cerca de 10 milhões de pessoas teriam direito ao uso dos recursos.
No ano passado, duas medidas provisórias que liberam o valor retido do FGTS para quem tinha sido demitido e estava com restrição em razão da opção pelo saque-aniversário foram assinadas pelo governo federal. Segundo a pasta, cerca de R$ 20 bilhões foram liberados em 2025.