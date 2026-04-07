BRASIL

Proposta prevê que dinheiro do FGTS seja usado para pagar dívidas; entenda

Medida pode integrar pacote de crédito em estudo pelo governo federal

Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:16

FGTS Crédito: Divulgação

O governo federal estuda permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação de dívidas, como parte de um novo pacote de crédito que está em elaboração. A informação foi confirmada nesta terça-feira (7) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

O ministro explicou que a proposta está em discussão conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, que se preocupa com possíveis impactos sobre o fundo. “Se acharmos que é razoável para financiamento de dívidas, isso vai ser admitido”, disse Durigan.

O plano em estudo pelo governo tem como objetivo a redução do endividamento das famílias e ampliação do acesso ao crédito. A proposta deve atender especialmente pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas.



Outras medidas analisadas são a concessão de garantia da União para renegociação de dívidas, descontos de até 80% sobre o valor total das dívidas e a inclusão de débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. A expectativa do governo é anunciar as medidas nos próximos dias.