Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Proposta prevê que dinheiro do FGTS seja usado para pagar dívidas; entenda

Medida pode integrar pacote de crédito em estudo pelo governo federal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:16

FGTS
FGTS Crédito: Divulgação

O governo federal estuda permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação de dívidas, como parte de um novo pacote de crédito que está em elaboração. A informação foi confirmada nesta terça-feira (7) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

O ministro explicou que a proposta está em discussão conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, que se preocupa com possíveis impactos sobre o fundo. “Se acharmos que é razoável para financiamento de dívidas, isso vai ser admitido”, disse Durigan. 

O plano em estudo pelo governo tem como objetivo a redução do endividamento das famílias e ampliação do acesso ao crédito. A proposta deve atender especialmente pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas.

Leia mais

Imagem - Saiba se você é um dos 13 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS que estava bloqueado

Saiba se você é um dos 13 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS que estava bloqueado

Imagem - Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Imagem - Mudança em regra libera uso do FGTS para qualquer imóvel de até R$ 2,25 milhões; entenda

Mudança em regra libera uso do FGTS para qualquer imóvel de até R$ 2,25 milhões; entenda

Outras medidas analisadas são a concessão de garantia da União para renegociação de dívidas, descontos de até 80% sobre o valor total das dívidas e a inclusão de débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. A expectativa do governo é anunciar as medidas nos próximos dias.

Também é estudada a criação de restrições para apostas online para beneficiários do programa, como forma de evitar novo endividamento.

Mais recentes

Imagem - Renovação automática da CNH sem exame médico? Entenda proposta analisada pelo Congresso

Renovação automática da CNH sem exame médico? Entenda proposta analisada pelo Congresso
Imagem - Janja entra na mira de deputado federal após cozinhar animal silvestre

Janja entra na mira de deputado federal após cozinhar animal silvestre
Imagem - Resultado da Timemania 2377, desta terça-feira (7)

Resultado da Timemania 2377, desta terça-feira (7)