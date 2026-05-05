POLÍTICA

Oposição força verificação de quórum e derruba sessão que iria apreciar empréstimo de R$ 5,4 bilhões de Jerônimo

Esse é o 24º empréstimo apresentado pelo Governo do Estado

Pombo Correio

Publicado em 5 de maio de 2026 às 21:49

Tiago Correia (PSDB), líder da bancada de Oposição Crédito: Divulgação/ALBA

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) conseguiu barrar, nesta terça-feira (5), a tentativa do governo Jerônimo de votar um novo pedido de empréstimo no valor de R$ 5,4 bilhões, através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Esse é o 24º empréstimo apresentado pelo Governo do Estado, que junto com os anteriores perfaz um total de R$ 32 bilhões.

Segundo a proposta, os recursos seriam contratados pela Embasa junto à Caixa Econômica Federal para custear obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que apesar de anunciadas pelo Governo Federal ficam sob a responsabilidade financeira da Bahia.

O projeto teve a urgência aprovada na semana passada, mas não pode ser submetido à votação porque a base governista não alcançou o quórum mínimo de 32 parlamentares exigido pelo regimento interno, a partir de uma questão de ordem formulada pela oposição. Depois da contagem regimental de 25 minutos, apenas 31 deputados haviam registrado presença, o que fez a sessão ser encerrada pela presidente Ivana Bastos (PSD).

“Isso mostra que o governo não tem conseguido mobilizar nem convencer seus próprios aliados. Esse esvaziamento é muito simbólico, é como se as pessoas não acreditassem mais no projeto que está aí, não vissem mais perspectiva de futuro”, comentou o deputado Tiago Correia (PSDB), líder da bancada de Oposição na AL-BA.