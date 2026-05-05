Oposição força verificação de quórum e derruba sessão que iria apreciar empréstimo de R$ 5,4 bilhões de Jerônimo

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Pombo Correio
Publicado em 5 de maio de 2026 às 21:49
A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) conseguiu barrar, nesta terça-feira (5), a tentativa do governo Jerônimo de votar um novo pedido de empréstimo no valor de R$ 5,4 bilhões, através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Esse é o 24º empréstimo apresentado pelo Governo do Estado, que junto com os anteriores perfaz um total de R$ 32 bilhões.
Segundo a proposta, os recursos seriam contratados pela Embasa junto à Caixa Econômica Federal para custear obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que apesar de anunciadas pelo Governo Federal ficam sob a responsabilidade financeira da Bahia.
O projeto teve a urgência aprovada na semana passada, mas não pode ser submetido à votação porque a base governista não alcançou o quórum mínimo de 32 parlamentares exigido pelo regimento interno, a partir de uma questão de ordem formulada pela oposição. Depois da contagem regimental de 25 minutos, apenas 31 deputados haviam registrado presença, o que fez a sessão ser encerrada pela presidente Ivana Bastos (PSD).
“Isso mostra que o governo não tem conseguido mobilizar nem convencer seus próprios aliados. Esse esvaziamento é muito simbólico, é como se as pessoas não acreditassem mais no projeto que está aí, não vissem mais perspectiva de futuro”, comentou o deputado Tiago Correia (PSDB), líder da bancada de Oposição na AL-BA.
Esta é a segunda vez em menos de 30 dias que o governo Jerônimo é derrotado por falta de quórum. No dia 14 de abril, a sessão que pretendia apreciar a atualização do Piso Nacional do Magistério também foi encerrada porque apenas 30 deputados marcaram presença.